За рік українці обміняли півмільйона посвідчень водія

Упродовж минулого року тисячі українців обмінювали свої документи з різних причин, у тому числі й через переїзд у більш безпечні регіони світу. Відтак з найбільш популярних послуг сервісних центрів МВС серед громадян стали обмін і відновлення посвідчення водія. Упродовж 2024 року цією послугою скористалися понад 566 тисяч осіб.

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Обміняти та відновити водійський документ кермувальники можуть офлайн у службовому центрі МВС або онлайн в кількох кліках через Кабінет водія або застосунок Дія.

За 2024 рік через Кабінет водіїв обміняли та відновили майже 31,5 тисячі посвідчень водія. Із них – 22 854 з доставки поштою по території України. Відтак через Дію відновили та обміняли близько 334 тисяч посвідчень водія. З них 182 084 з доставкою поштою.

Також зараз набирають користувачів й електронні документи. За 2024 рік було видано внаслідок обміну та відновлення 33 900 посвідчень водія використано в електронній формі.

Обмін чи відновлення посвідчення водія незалежно від зареєстрованого проживання чи зареєстрованого місця або особи перебування, після чого сервісні центри МВС надають послуги за принципом екстериторіальності.

Виникають різні причини, коли документ потрібно замінити:

закінчився термін дії посвідчення водія виданого вперше (2 роки);

втрачено чи викрадено документ;

персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові чи стать);

пошкоджено документ чи написи на ньому не читаються;

або ж просто хочеться отримати новий бланк водійського, який відповідає зразку з відображенням в електронних реєстрах.

Для здійснення обміну/відновлення водійського необхідно надати такі документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

На час воєнного стану медичну довідку надавати необов'язково. Це спрощення діє від 3 березня 2022 року.

Обмін/відновлення посвідчення водія у зв’язку із зміненою особистими даними (прізвище, ім’я та по батькові) на підставі документа, що підтверджує таку зміну.