Як працюють мобільні сервісні центри МВС у 2025 році

Мобільні сервісні центри МВС обслуговують громадян у містах і селищах, де відсутні стаціонарні підрозділи. Викликати пересувний сервісний центр МВС можуть лише представники місцевої влади.

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За перші два місяці 2025 року мобільні сервісні центри МВС здійснили 54 виїзди по Україні. Адміністратори надали громадянам 1 130 адміністративних послуг. Найбільший попит спостерігається на реєстраційні дії з транспортними засобами – з початку 2025 року мобільні центри надали 849 таких послуг. Також громадяни обміняли 281 посвідчення водія.

Сервісні центри МВС “на колесах” оснащені усім необхідним обладнанням для надання найбільш популярних послуг. Зокрема, у мобільних сервісних центрах МВС можна здійснити:

обмін і відновлення посвідчення водія;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

видача міжнародного посвідчення водія.

Звертаємо увагу, що пересувані сервісні центри МВС виїжджають лише на запити від органів місцевого самоврядування. Населені пункти та графік виїздів можливо переглянути за посиланням.