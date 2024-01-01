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Як працюють мобільні сервісні центри МВС у 2025 році

Мобільні сервісні центри МВС, які працюють у найвіддаленіших районах надали понад тисячу послуг за 2 місяці 2025 року.
Скільки послуг надали мобільні сервісні центри МВС у 2025 році - Auto24
Євген Гудущан
logo7 березня, 12:00
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Мобільні сервісні центри МВС обслуговують громадян у містах і селищах, де відсутні стаціонарні підрозділи. Викликати пересувний сервісний центр МВС можуть лише представники місцевої влади.

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За перші два місяці 2025 року мобільні сервісні центри МВС здійснили 54 виїзди по Україні. Адміністратори надали громадянам 1 130 адміністративних послуг. Найбільший попит спостерігається на реєстраційні дії з транспортними засобами – з початку 2025 року мобільні центри надали 849 таких послуг. Також громадяни обміняли 281 посвідчення водія.

Сервісні центри МВС “на колесах” оснащені усім необхідним обладнанням для надання найбільш популярних послуг. Зокрема, у мобільних сервісних центрах МВС можна здійснити:

  • обмін і відновлення посвідчення водія;
  • реєстраційні дії з транспортними засобами;
  • видача міжнародного посвідчення водія.

Звертаємо увагу, що пересувані сервісні центри МВС виїжджають лише на запити від органів місцевого самоврядування. Населені пункти та графік виїздів можливо переглянути за посиланням.

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