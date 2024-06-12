Как работают сервисные центры МВД в прифронтовой зоне

Сервисные центры МВД в Донецкой области находятся на небольшом расстоянии от боевых действий. Регулярно населенные пункты региона страдают от и длительных тревог и обстрелов. Даже в таких условиях сервисные центры МВД продолжают предоставлять услуги.

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Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в течение этого года было перерегистрировано 8429 транспортных средств, выдано впервые 3996 удостоверений водителя, осуществлен обмен 1952 удостоверения водителя, принято 6840 теоретических и 10138 практических экзаменов.

Главный сервисный центр МВД напоминает, перед посещением сервисного центра МВД необходимо взять талон на получение услуги. Это можно сделать через функционал "Е-записи". О наличии свободных талонов сообщит ТалонБот в Телеграмме. Также талон можно взять в терминале в помещении сервисного центра МВД. Во время воздушных тревог услуги не предоставляются.