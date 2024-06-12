Як працюють сервісні центри МВС у прифронтовій зоні

Сервісні центри МВС на Донеччині знаходяться на невеликій відстані від бойових дій. Регулярно населені пункти регіону потерпають від і тривалих тривог та обстрілів. Навіть у таких умовах сервісні центри МВС продовжують надавати послуги.

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Попри складну безпекову ситуацію, протягом цього року було перереєстровано 8429 транспортних засобів, видано вперше 3996 посвідчень водія, здійснено обмін 1952 посвідчення водія, прийнято 6840 теоретичних та 10138 практичних іспитів.

Головний сервісний центр МВС нагадує, перед відвідуванням сервісного центру МВС необхідно взяти талон на отримання послуги. Це можна зробити через функціонал «Е-запису». Про наявність вільних талонів сповістить ТалонБот у Телеграмі. Також талон можна взяти у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. Під час повітряних тривог послуги не надаються.