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Які документи потрібно подавати військовозобов’язаним в сервісні центри МВС з 18 травня

Новий закон про мобілізацію набрати чинності з 18 травня. У зв’язку з цим керівництво сервісних центрів МВС запевняє, що робота підрозділів не зміниться.
Як працюватимуть сервісні центри МВС з 18 травня - Auto24
Євген Гудущан
logo17 травня, 21:00
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У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним.

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Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)
  • наявне посвідчення водія

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Нагадуємо, що оформлення договору купівлі-продажу також доступно онлайн у додатку Дія. Обмін посвідчення водія – у Кабінеті водія та в Дії.

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