Які документи потрібно подавати військовозобов’язаним в сервісні центри МВС з 18 травня

У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним.

Читайте також: Сервісні центри МВС прифронтових областей працюватимуть в укриттях

Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

наявне посвідчення водія

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Нагадуємо, що оформлення договору купівлі-продажу також доступно онлайн у додатку Дія. Обмін посвідчення водія – у Кабінеті водія та в Дії.