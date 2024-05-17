Які документи потрібно подавати військовозобов’язаним в сервісні центри МВС з 18 травня

У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним.
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Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.
Які документи необхідні для обміну посвідчення водія
При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)
- наявне посвідчення водія
Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб
Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.
Нагадуємо, що оформлення договору купівлі-продажу також доступно онлайн у додатку Дія. Обмін посвідчення водія – у Кабінеті водія та в Дії.