Переоформлення транспортних засобів через смартфон виявилось зручним.

Тиждень тому у застосунку Дія запрацювала послуга з перереєстрації транспортних засобів. За цей час українці вже встигли укласти 1390 договорів купівлі-продажу у смартфоні.

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Нагадаємо, у застосунку Дія доступний виключно перший продаж упродовж поточного року автотранспортного засобу (легкових авто, мотоциклів та мопедів). Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

З алгоритмом перереєстрації автотранспортного засобу у Дії можна ознайомитись за посиланням.