Переоформление транспортных средств через смартфон оказалось удобным.

Неделю назад в приложении Дія заработала услуга по перерегистрации транспортных средств. За это время украинцы уже успели заключить 1390 договоров купли-продажи в смартфоне.

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Напомним, в приложении Дія доступна исключительно первая продажа в течение текущего года автотранспортного средства (легковых авто, мотоциклов и мопедов). Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

С алгоритмом перерегистрации автотранспортного средства в Дії можно ознакомиться по ссылке.