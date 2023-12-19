Начиная с 20 декабря 2023 года в "Дії" должна заработать функция оформления купли-продажи легкового автомобиля или мотоцикла без посещения Сервисного центра МВД. Как это сделать - пошаговый гид.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 19 декабря на Diia.Summit объявил о запуске в рабочем режиме (до сих пор продолжалось только бета-тестирование услуги для отдельной группы пользователей) перерегистрации автомобилей в приложении “Дія”. Услуга должна стать доступной в полночь на 20 декабря.

Специалисты Института исследований авторынка участвовали в тестировании этой услуги, и знают, как она работает на практике, какие новые возможности создает, и какие имеет ограничения.

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Итак, чтобы воспользоваться новой услугой продажи авто в Дії, прежде всего нужно иметь автомобиль, официально зарегистрирован на вас. Оформить продажу можно только легкового автомобиля или мотоцикла или мопеда.

Конечно, эти транспортные средства должны быть "чистые" - то есть без разного рода обременений, арестов, судебных запретов и не находиться в розыске. Также это должно быть первое транспортное средство, которое вы продаете в рамках календарного года, то есть за него не нужно платить дополнительный налог за продажу.

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Напомним, что вторая продажа легкового авто или мотоцикла (мопеда) в течение года облагается налогом в размере 5% от его оценочной стоимости, третья продажа - 18%. Для грузовых авто, автобусов, спецтехники, тракторов, прицепов - 5% за первую и вторую продажу, и 18% за третью и все последующие.

Порядок перерегистрации в "Дії":

  1. В разделе "услуги" приложения Дія выбираете пункт "Продать транспортное средство".
  2. Выбираете из списка то ТС, которое планируете продавать (если их несколько).
  3. Указываете стоимость транспортного средства
  4. Вводите свои контактные данные - номер телефона и электронную почту
  5. На следующем экране ознакамливаетесь с проектом договора, проверяете правильно ли указаны все данные. Если да - нажимаете кнопку "подтвердить"

Остается один шаг - получить подтверждение от покупателя. Для чего он может воспользоваться сгенерированным в вашем приложении QR-кодом, или же можно отправить ему электронную ссылку.

Со стороны покупателя все происходит подобно тому, как и со стороны продавца - выбор услуги, введение нужных данных и их проверка, подписания договора купли-продажи.

Также стоит отметить, что при перепродаже легкового автомобиля с 15.06.2023 получение экспертного заключения стало необязательным. Однако для покупателей, желающих убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, экспертный осмотр доступен за отдельную плату, а заключение действительно 10 дней.

О номерных знаках: по действующим правилам покупатель может оставить номерные таблички предыдущего владельца (кроме платных комбинаций), соответственно не придется обращаться в сервисный центр МВД для получения новых номеров и платить за их изготовление. Когда же номерной знак меняется - его можно получить в СЦ МВД, или заказать доставку Укрпочтой.

Напомним, что для автомобилей, проданных дистанционно, предусмотрены новые серии - ED, DC - оформленных через электронный кабинет водителя, DI, PD - оформленных через приложение "Дія".

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О свидетельстве о регистрации: в пределах Украины водители могут пользоваться только электронным свидетельством о регистрации транспортного средства. После перерегистрации автомобиля в Дії среди документов у покупателя должно появиться СПР уже на нового владельца, и с присвоенным номерным знаком. Если же нужен пластиковый документ, тогда следует обратиться для его изготовления в сервисный центр МВД или заказать его доставку Укрпочтой.

Также Михаил Федоров анонсировал, что продолжается работа над обновленными редакциями законопроектов, которые необходимы для запуска еще одной услуги - "растаможка в смартфоне".