Начиная с 20 декабря 2023 года в "Дії" должна заработать функция оформления купли-продажи легкового автомобиля или мотоцикла без посещения Сервисного центра МВД. Как это сделать - пошаговый гид.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 19 декабря на Diia.Summit объявил о запуске в рабочем режиме (до сих пор продолжалось только бета-тестирование услуги для отдельной группы пользователей) перерегистрации автомобилей в приложении “Дія”. Услуга должна стать доступной в полночь на 20 декабря.

Специалисты Института исследований авторынка участвовали в тестировании этой услуги, и знают, как она работает на практике, какие новые возможности создает, и какие имеет ограничения.

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Итак, чтобы воспользоваться новой услугой продажи авто в Дії, прежде всего нужно иметь автомобиль, официально зарегистрирован на вас. Оформить продажу можно только легкового автомобиля или мотоцикла или мопеда.

Конечно, эти транспортные средства должны быть "чистые" - то есть без разного рода обременений, арестов, судебных запретов и не находиться в розыске. Также это должно быть первое транспортное средство, которое вы продаете в рамках календарного года, то есть за него не нужно платить дополнительный налог за продажу.

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Напомним, что вторая продажа легкового авто или мотоцикла (мопеда) в течение года облагается налогом в размере 5% от его оценочной стоимости, третья продажа - 18%. Для грузовых авто, автобусов, спецтехники, тракторов, прицепов - 5% за первую и вторую продажу, и 18% за третью и все последующие.

Порядок перерегистрации в "Дії":

В разделе "услуги" приложения Дія выбираете пункт "Продать транспортное средство". Выбираете из списка то ТС, которое планируете продавать (если их несколько). Указываете стоимость транспортного средства Вводите свои контактные данные - номер телефона и электронную почту На следующем экране ознакамливаетесь с проектом договора, проверяете правильно ли указаны все данные. Если да - нажимаете кнопку "подтвердить"

Остается один шаг - получить подтверждение от покупателя. Для чего он может воспользоваться сгенерированным в вашем приложении QR-кодом, или же можно отправить ему электронную ссылку.

Со стороны покупателя все происходит подобно тому, как и со стороны продавца - выбор услуги, введение нужных данных и их проверка, подписания договора купли-продажи.

Также стоит отметить, что при перепродаже легкового автомобиля с 15.06.2023 получение экспертного заключения стало необязательным. Однако для покупателей, желающих убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, экспертный осмотр доступен за отдельную плату, а заключение действительно 10 дней.

О номерных знаках: по действующим правилам покупатель может оставить номерные таблички предыдущего владельца (кроме платных комбинаций), соответственно не придется обращаться в сервисный центр МВД для получения новых номеров и платить за их изготовление. Когда же номерной знак меняется - его можно получить в СЦ МВД, или заказать доставку Укрпочтой.

Напомним, что для автомобилей, проданных дистанционно, предусмотрены новые серии - ED, DC - оформленных через электронный кабинет водителя, DI, PD - оформленных через приложение "Дія".

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О свидетельстве о регистрации: в пределах Украины водители могут пользоваться только электронным свидетельством о регистрации транспортного средства. После перерегистрации автомобиля в Дії среди документов у покупателя должно появиться СПР уже на нового владельца, и с присвоенным номерным знаком. Если же нужен пластиковый документ, тогда следует обратиться для его изготовления в сервисный центр МВД или заказать его доставку Укрпочтой.

Также Михаил Федоров анонсировал, что продолжается работа над обновленными редакциями законопроектов, которые необходимы для запуска еще одной услуги - "растаможка в смартфоне".