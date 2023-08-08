В электронном онлайн-сервисе "Кабинет водителя" появилась возможность заказа и бронирования номерных знаков на автомобиль. Конечно, не бесплатно.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Позиция выбора номера перед регистрацией транспортного средства появилась в Электронном кабинете водителя.



"Новая сервисная услуга позволяет гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто. Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Это еще один шаг к реализации онлайн-услуги перерегистрации транспортных средств в будущем", – уточнил Игорь Клименко.

Будущий автовладелец может забронировать желаемую комбинацию цифр для номерного знака и получить его при регистрации в Сервисном центре МВД. Индивидуальные номерные знаки заказываются по отдельноой процедуре.

Чтобы выбрать номерной знак с определенной комбинацией цифр, необходимо в Электронном кабинете водителя пройти регистрацию (например, с помощью услуги "Дія"), выбрать Сервисный центр МВД, где планируется регистрация транспортного средства, а затем – понравившуюся комбинацию цифр (если она есть в этом СЦ, конечно). Это может быть номер как с обычной комбинацией цифр (тогда дополнительная плата за услугу выбора составляет 360 грн), так и с круглой комбинацией – тогда придется доплатить от 4 800 до 36 0000 грн.

По словам главы МВД, на одно транспортное средство можно выбрать, заказать и получить только один номерной знак.

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Заявка на забронированный номерной знак остается в силе десять календарных дней. Если заказчик в этот срок не пришел, то его "бронь" после этого термина автоматически удаляется из реестра и считается недействительной.