В електронному онлайн-сервісі "Кабінет водія" з'явилася можливість замовлення та бронювання номерних знаків на автомобіль. Звичайно, не безкоштовно.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Позиція вибору номеру перед реєстрацією транспортного засобу з’явилася в Електронному кабінеті водія.



"Нова сервісна послуга дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", - уточнив Ігор Клименко.

Майбутній автовласник може забронювати бажану комбінацію цифр для номерного знаку та отримати його під час реєстрації в Сервісному центрі МВС. Індивідуальні номерні знаки замовляються за окремою процедурою.

Щоб обрати номерний знак з певною комбінацією цифр, необхідно в Електронному кабінеті водія пройти реєстрацію (наприклад, за допомогою послуги “Дія”), вибрати Сервісний центр МВС, де планується реєстрація транспортного засобу, а потім – комбінацію цифр, яка сподобалась (якщо вона є в цьому СЦ, звичайно). Це може бути номер як зі звичайною комбінацією цифр (тоді додаткова плата за послугу вибору становить 360 грн), так і з “круглою” комбінацією – тоді доведеться доплатити від 4 800 до 36 0000 грн.

За словами очільника МВС, на один транспортний засіб можна вибрати, замовити й отримати лише один номерний знак.

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Заявка на заброньований номерний знак лишається у силі десять календарних днів. Якщо замовник у цей термін не прийшов, то його “бронь” після цього терміну автоматично видаляється з реєстру і вважається не дійсною.