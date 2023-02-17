В Украине вступил в действие документ, который добавляет в "региональные" серии украинских номерных знаков еще два комплекта букв - DI, PD, ЕD чи DC. Но на самом деле, к реальным регионам они отношения не имеют.

И без того непростая система присвоения номерных знаков в Украине теперь получила еще два вида номеров. Они используют парные сочетания пяти букв, в том числе латинского алфавита.

Ранее существующие буквенные серии привязывали номера по административно-территориальному признаку. Две новые серии – для машин, оформленных вне регионов – в виртуальном пространстве.

Приказ Министерства внутренних дел об изменениях в Требованиях к государственным номерным знакам был утвержден еще 12 декабря 2022 года, но заработал он только 18 января текущего. Теперь автомобили с этими номерами стали появляться на дорогах.

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Несуществующие регионы

Новые серии предназначены для тех машин, которые оформлялись не в сервисном центре МВД, а в виртуальном пространстве. Потому и коды административно-территориальной принадлежности для них назначили от несуществующих регионов. Речь идет о транспорте, зарегистрированном через приложение "Дія" и в кабинете водителя на сайтах соответствующих государственных структур.

Сочетание букв ЕD и DC в номерах предусмотрены для машин, договор купли-продажи которых заключен с использованием средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;

Сочетание букв DI и PD наносят на номера транспортного средства, если договор его покупки заключен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Портала "Дія".

Такие буквы будут стоять у этих машин на месте литерных кодов, обозначающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства. То есть, это первая группа знаков на табличке.

Украинских букв номерам уже не хватает, и еще в сентябре 2020 года создатели новых серий стали использовать латиницу.

Немножко путаницы

Осталось добавить, что появление двух новых серий "региональных" буквенных кодов принципиально картину не усложнило. Ведь стройной системы в индексации автономеров нет уже давно.

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Во-первых, 54 сочетания букв почему-то сделаны настоящим шифром – они никак не подсказывают название области, которую призваны представлять. А во-вторых, с марта 2021 года автомобиль получает номер с литерным индексом не того региона, где зарегистрирован (прописан) владелец, а того, где машину ставили на учет. То есть на многих машинах у нас теперь номера не того региона, где она в основном эксплуатируется, а того, где она была, возможно, раз в жизни, или из которого когда-то уехала навсегда.

Порядок, когда в любом ТСЦ можно получить номера любого региона Украины, сегодня уже не действует.

К счастью, самим автомобилистам эта неразбериха особых неудобств не придает. И никак не мешает безопасной и комфортной эксплуатации своей собственности – автомобильного и другого транспорта.

Рекомендация Авто24

Хотим напомнить как минимум два законных способа получить такие номерные знаки, которые вам нравятся. Так, можно не сдавать номера от своего старого авто при его продаже, а оставить их на хранение в сервисном центре МВД. И затем установить их на свой следующий автомобиль при регистрации его на себя. Также можно зарезервировать свои номера для машины родственников. Сутки хранения комплекта знаков в ТСЦ стоят 9 грн. А еще можно заказать индивидуальные номерные знаки. Сегодня это обойдется не очень дорого, а наносить на них можно не только имена или названия, но и нейтральные надписи, буквы и цифры.

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