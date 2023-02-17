В Україні набрав чинності документ, який додає до “регіональних” серій українських номерних знаків ще два комплекти літер - DI, PD, ЕD та DC. Але насправді до реальних регіонів вони відношення не мають.

І без того непроста система призначення номерних знаків в Україні відтепер отримала ще два види номерів. Вони використовують парні сполучення п’яти літер, у тому числі латинського алфавіту.

Дотепер існуючі літерні серії прив’язували номери за адміністративно-територіальною ознакою. Дві нові серії – для машин, оформлених поза регіонами.

Наказ Міністерства внутрішніх справ про зміни у Вимогах до державних номерних знаків затвердили ще 12-го грудня 2022 року, але запрацював він лише 18 січня поточного. Тепер автомобілі з цими номерами почали з’являтись на дорогах.

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Неіснуючі регіони

Нові серії призначені для тих машин, які купувалися не в сервісному центрі МВС, а у віртуальному просторі. Тому і коди адміністративно-територіальної належності для них призначили від неіснуючих регіонів. Йдеться про транспорт, зареєстрований через додаток “Дія” та кабінет водія на сайтах відповідних державних структур.

Сполучення літер ЕD та DC в номерах передбачені для машин, договір купівлі-продажу яких укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;

Сполучення літер DI та PD наносять на номери транспортного засобу, якщо договір його купівлі укладено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу “Дія”.

Такі літери стоятимуть у цих машин на місці літеросполук, що позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу. Тобто, це перша група знаків.

Українських літер номерам уже не вистачає, і ще у вересні 2020 року творці нових серій почали використовувати латинку.

Трошки плутанини

Залишилося додати, що поява двох нових серій “регіональних” літеросполук принципово картину не ускладнила. Адже стрункої системи в індексації автономерів немає вже давно.

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По-перше, 54 сполучення літер чомусь є справжнім шифром – вони аж ніяк не підказують назву області, яку покликані представляти. А по-друге, з березня 2021 року автомобіль отримує номер з літерним індексом не того регіону, де зареєстрований (прописаний) власник, а того, де машину ставили на облік. Тобто на багатьох машинах у нас тепер номери не того регіону, де вона здебільшого експлуатується, а того, де вона була, можливо, раз у житті, або з якого колись виїхала назавжди.

Порядок, коли в будь-якому ТСЦ можна було отримати номери будь-якого регіону України, сьогодні вже не діє.

На щастя, самим автомобілістам ця плутанина особливих незручностей не додає, і аж ніяк не заважає безпечній та комфортній експлуатації своєї власності – автомобільного та іншого транспорту.

Рекомендація Авто24

Хочемо нагадати як мінімум два законних способи отримати такі номерні знаки, які будуть вам до вподоби. Так, можна не здавати номери від свого старого авто при його продажу, а натомість залишити їх на зберігання у сервісному центрі МВС. І потім встановити їх на свій наступний автомобіль при його реєстрації на себе. Так само можна зарезервувати свої номери для машини родичів. Доба зберігання комплекту знаків в ТСЦ коштує 9 грн. А ще можна замовити собі індивідуальні номерні знаки. Сьогодні це обійдеться не дуже дорого, а наносити на них можна не лише імена чи назви, а нейтральні написи, літери та цифри.

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