Починаючи з 20 грудня 2023 року в "Дії" повинна запрацювати функція оформлення купівлі-продажу легкового автомобіля чи мотоцикла без відвідування Сервісного центра МВС. Як це зробити - покроковий гід.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 19 грудня на Diia.Summit оголосив про запуск в робочому режимі (досі тривало лише бета-тестування послуги для окремої групи користувачів) перереєстрації автомобілів у застосунку “Дія”. Послуга має стати доступною опівночі на 20 грудня.

Фахівці Інституту досліджень авторинку брали участь у тестуванні цієї послуги, та знають, як вона працює на практиці, які нові можливості створює, та які має обмеження.

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Отже, щоб скористатися новою послугою продажу авто у Дії, насамперед потрібно мати автомобіль, офіційно зареєстрований на вас. Оформити продаж можна лише легкового автомобіля або мотоцикла чи мопеда.

Звісно, ці транспортні засоби повинні бути «чисті» — тобто без різного роду обтяжень, арештів, судових заборон і не перебувати в розшуку. Також це має бути перший транспортний засіб, який ви продаєте в рамках календарного року, тобто за нього не потрібно сплачувати додатковий податок за продаж.

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Нагадаємо, що другий продаж легкового авто або мотоцикла (мопеда) впродовж року обкладається податком у розмірі 5% від його оціночної вартості, третій продаж — 18%. Для вантажних авто, автобусів, спецтехніки, тракторів, причепів — 5% за перший та другий продаж, та 18% за третій і всі наступні.

Порядок перереєстрації в “Дії”:

У розділі «послуги» застосунку Дія обираєте пункт «Продати транспортний засіб». Обираєте зі списку той ТЗ, який плануєте продавати (якщо їх декілька). Вказуєте вартість транспортного засобу Вводите свої контактні дані — номер телефону та електронну пошту На наступному екрані ознайомлюєтесь з проєктом договору, перевіряєте чи правильно вказані усі дані. Якщо так — натискаєте кнопку «підтвердити»

Залишається один крок — отримати підтвердження від покупця. Для чого він може скористатися згенерованим у вашому застосунку QR-кодом, або ж можна надіслати йому електронне посилання.

З боку покупця все відбувається подібно до того, як і з боку продавця — вибір послуги, введення потрібних даних та їх перевірка, підписання договору купівлі-продажу.

Також варто зазначити, що при перепродажу легкового автомобіля з 15.06.2023 отримання експертного висновку стало необов’язковим. Проте для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.

Про номерні знаки: за чинними правилами покупець може залишити номерні таблички попереднього власника (крім платних комбінацій), відповідно не доведеться звертатися в сервісний центр МВС для отримання нових номерів та платити за їхнє виготовлення. Коли ж номерний знак змінюється — його можна отримати в СЦ МВС, або замовити доставлення Укрпоштою.

Нагадаємо, що для автомобілів, проданих дистанційно, передбачені нові серії — ED, DC — оформлених через електронний кабінет водія, DI, PD — оформлених через застосунок “Дія”.

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Про свідоцтво про реєстрацію: в межах України водії можуть користуватися лише електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Після перереєстрації автомобіля в Дії серед документів у покупця повинно з’явитися СПР вже на нового власника, і з присвоєним номерним знаком. Якщо ж потрібен пластиковий документ, тоді слід звернутися для його виготовлення у сервісний центр МВС або замовити його доставлення Укрпоштою.

Також Михайло Федоров анонсував, що триває робота над оновленими редакціями законопроєктів, які необхідні для запуску ще однієї послуги — «розмитнення у смартфоні».