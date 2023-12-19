Починаючи з 20 грудня 2023 року в "Дії" повинна запрацювати функція оформлення купівлі-продажу легкового автомобіля чи мотоцикла без відвідування Сервісного центра МВС. Як це зробити - покроковий гід.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 19 грудня на Diia.Summit оголосив про запуск в робочому режимі (досі тривало лише бета-тестування послуги для окремої групи користувачів) перереєстрації автомобілів у застосунку “Дія”. Послуга має стати доступною опівночі на 20 грудня.

Фахівці Інституту досліджень авторинку брали участь у тестуванні цієї послуги, та знають, як вона працює на практиці, які нові можливості створює, та які має обмеження.

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Отже, щоб скористатися новою послугою продажу авто у Дії, насамперед потрібно мати автомобіль, офіційно зареєстрований на вас. Оформити продаж можна лише легкового автомобіля або мотоцикла чи мопеда.

Звісно, ці транспортні засоби повинні бути «чисті» — тобто без різного роду обтяжень, арештів, судових заборон і не перебувати в розшуку. Також це має бути перший транспортний засіб, який ви продаєте в рамках календарного року, тобто за нього не потрібно сплачувати додатковий податок за продаж.

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Нагадаємо, що другий продаж легкового авто або мотоцикла (мопеда) впродовж року обкладається податком у розмірі 5% від його оціночної вартості, третій продаж — 18%. Для вантажних авто, автобусів, спецтехніки, тракторів, причепів — 5% за перший та другий продаж, та 18% за третій і всі наступні.

Порядок перереєстрації в “Дії”:

  1. У розділі «послуги» застосунку Дія обираєте пункт «Продати транспортний засіб».
  2. Обираєте зі списку той ТЗ, який плануєте продавати (якщо їх декілька).
  3. Вказуєте вартість транспортного засобу
  4. Вводите свої контактні дані — номер телефону та електронну пошту
  5. На наступному екрані ознайомлюєтесь з проєктом договору, перевіряєте чи правильно вказані усі дані. Якщо так — натискаєте кнопку «підтвердити»

Залишається один крок — отримати підтвердження від покупця. Для чого він може скористатися згенерованим у вашому застосунку QR-кодом, або ж можна надіслати йому електронне посилання.

З боку покупця все відбувається подібно до того, як і з боку продавця — вибір послуги, введення потрібних даних та їх перевірка, підписання договору купівлі-продажу.

Також варто зазначити, що при перепродажу легкового автомобіля з 15.06.2023 отримання експертного висновку стало необов’язковим. Проте для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.

Про номерні знаки: за чинними правилами покупець може залишити номерні таблички попереднього власника (крім платних комбінацій), відповідно не доведеться звертатися в сервісний центр МВС для отримання нових номерів та платити за їхнє виготовлення. Коли ж номерний знак змінюється — його можна отримати в СЦ МВС, або замовити доставлення Укрпоштою.

Нагадаємо, що для автомобілів, проданих дистанційно, передбачені нові серії — ED, DC — оформлених через електронний кабінет водія, DI, PD — оформлених через застосунок “Дія”.

Нагадаємо українці можуть вибрати номери для авто онлайн

Про свідоцтво про реєстрацію: в межах України водії можуть користуватися лише електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Після перереєстрації автомобіля в Дії серед документів у покупця повинно з’явитися СПР вже на нового власника, і з присвоєним номерним знаком. Якщо ж потрібен пластиковий документ, тоді слід звернутися для його виготовлення у сервісний центр МВС або замовити його доставлення Укрпоштою.

Також Михайло Федоров анонсував, що триває робота над оновленими редакціями законопроєктів, які необхідні для запуску ще однієї послуги — «розмитнення у смартфоні».