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Какие документы нужно подавать военнообязанным в сервисные центры МВД с 18 мая

Новый закон о мобилизации вступить в силу с 18 мая в связи с этим руководство сервисных центров МВД уверяет, что работа подразделений не изменится.
Как будут работать сервисные центры МВД с 18 мая - Auto24
Евгений Гудущан
logo17 мая, 21:00
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В Главном сервисном центре МВД сообщают, что будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остается неизменным.

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Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

Какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения

При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)
  • имеющееся водительское удостоверение

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц

При осуществлении перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи, в сервисный центр МВД подаются документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Напоминаем, что оформление договора купли-продажи также доступно онлайн в приложении Дія. Обмен водительского удостоверения – в Кабинете водителя и в Дии.

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