Какие документы нужно подавать военнообязанным в сервисные центры МВД с 18 мая

В Главном сервисном центре МВД сообщают, что будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остается неизменным.
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Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.
Какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения
При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)
- имеющееся водительское удостоверение
Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц
При осуществлении перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи, в сервисный центр МВД подаются документы:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.
Напоминаем, что оформление договора купли-продажи также доступно онлайн в приложении Дія. Обмен водительского удостоверения – в Кабинете водителя и в Дии.