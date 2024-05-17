Какие документы нужно подавать военнообязанным в сервисные центры МВД с 18 мая

В Главном сервисном центре МВД сообщают, что будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остается неизменным.

Читайте также: Сервисные центры МВД прифронтовых областей будут работать в укрытиях

Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

Какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения

При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

имеющееся водительское удостоверение

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц

При осуществлении перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи, в сервисный центр МВД подаются документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Напоминаем, что оформление договора купли-продажи также доступно онлайн в приложении Дія. Обмен водительского удостоверения – в Кабинете водителя и в Дии.