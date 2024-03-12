Блогер вставил камеру Go-Pro в шину и ездил с балансирными шариками, чтобы показать, как они работают.

Внутреннюю работу шины вы видите не каждый день. Вот почему это видео с YouTube-канала Warped Perception такое интересное.

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Благодаря камере GoPro, установленной на колесе внутри шины, мы можем точно видеть, что происходит, когда автомобиль едет по дороге, с шариками внутри.

Видеть внутреннюю часть шины, когда она катится по дороге, довольно странно. Но для дополнительного эффекта добавляются вышеупомянутые балансирующие бусины. Это крошечные шарики из пластика или стекла, которые заливают в шину после того, как она установлена на обод, чтобы уравновесить колесо во время вращения. Вы найдете в Интернете всевозможные дискуссии на тему физики, которые как поддерживают, так и опровергают, действительно ли они работают.

Нам больше интересно наблюдать за тем, что происходит внутри шины, когда она пересекает покрытые кратерами улицы Чикаго. На самом деле мы уже видели кадры из шины от этого YouTuber ранее, но без плавных шариков вы видите только внутреннюю часть шины. Бусины дают некоторую крайне необходимую перспективу относительно центробежных сил, которые возникают при вращении шины. Это также странно выглядит, наблюдать, как бусины летают на медленных скоростях.

Стоит отметить, что балансир шин, представленный ранее в ролике, показал дисбаланс в 2 унции (57 грамм) во время первого вращения и 1,5 унции (42 грамма) во время второго, оба с добавленными бусинами. В любом случае это не идеальный баланс, но учитывая, что GoPro установлена на ободе, это не так уж и плохо.