Сезон переобувки уже начался, поэтому у автовладельцев есть несколько вариантов, где именно сменить летнюю резину на зимнюю. Какой из них кому больше подходит – сейчас выясним.

Выбор, где «переобуть» ваш автомобиль, зависит от многих факторов. Сравним два основных варианта: шиномонтаж и автосервис, и определим, какой лучше подходит именно для вас.

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Преимущества шиномонтажа

Шиномонтажные мастерские специализируются на работе с шинами, что делает их специалистов опытными в этом деле. В большинстве случаев там шиномонтаж производится значительно быстрее, чем в автосервисе. Если вы ищете быстрое и эффективное обслуживание, это может быть лучшим вариантом.

Расположение также является важным аспектом и шиномонтаж здесь также в выигрыше – их просто значительно больше, чем автосервисов полного цикла. Это увеличивает вероятность того, что шиномонтаж будет ближе чем автосервис, хотя и не всегда.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 получила улучшенное сцепление на снегу, во влажную погоду и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламная информация

Скорость обслуживания и невысокая цена – главные преимущества придорожных шиномонтажов

Цена услуги также имеет большое значение. Как правило, переобувка на придорожном шиномонтаже дешевле, чем на СТО полного цикла.

Итак, если хотите переобуваться быстро и дешево – шиномонтаж у дороги является оптимальным вариантом.

Преимущества автосервиса

В автосервис можно получить комплексное обслуживание, включая проверку и диагностику других частей автомобиля. В частности, тормозов и ходовой части. Это совсем не лишняя процедура перед зимним сезоном.

Другое преимущество – удобство. Если вам нужно выполнить другие работы, такие как замена масла, тормозных колодок или ремонт других частей автомобиля, автосервис может быть более удобным вариантом. Так одним выстрелом можно "убить нескольких зайцев".

Переобуваться в автосервисе полного цикла есть смысл, если попутно выполняются другие работы по ремонту авто

Профессиональное оборудование большинства автосервисов полного цикла также дает им преимущества. Здесь речь идет о точности балансировки колес, возможности аккуратно снять старую резину, не оставив царапин на дисках, затягивание креплений колеса с помощью поверенного динамометрического ключа и другие преимущества работы с хорошим оборудованием. А для некоторых автомобилей, использующих особые диски или слишком большую резину, необходимо оборудование есть только в автосервисах.

Большинство сервисов полного цикла располагают складскими помещениями. Это позволяет предложить услугу хранения резины. Придорожные шиномонтажи предлагают такую услугу гораздо реже.

Вывод:

Выбирайте вариант в зависимости от ваших потребностей. Если главная цель – быстро и недалеко от дома поменять шины, то шиномонтаж может быть хорошим выбором. Если же нужно выполнить другие работы или желаете комплексное обслуживание, то автосервис полного цикла – лучший вариант. Независимо от вашего выбора, главное – помните, что зимняя резина – это немаловажная часть безопасности на дороге в зимний период.