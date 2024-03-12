Блогер вставив камеру Go-Pro в шину та їздив з балансирними кульками, щоб показати, як вони працюють.

Внутрішню роботу шини ви бачите не щодня. Ось чому це відео з YouTube-каналу Warped Perception таке цікаве.

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Завдяки камері GoPro, встановленої на колесі всередині шини, ми можемо точно бачити, що відбувається, коли автомобіль їде дорогою з кульками усередині.

Бачити внутрішню частину шини, коли вона котиться дорогою, досить дивно. Але для додаткового ефекту додаються вищезгадані балансуючі намистини. Це крихітні кульки з пластику або скла, які заливають у шину після того, як вона встановлена на обід, щоб урівноважити колесо під час обертання. Ви знайдете в Інтернеті різноманітні дискусії на тему фізики, які як підтримують, так і спростовують, чи вони справді працюють.

Нам більше цікаво спостерігати за тим, що відбувається всередині шини, коли вона перетинає вкриті кратерами вулиці Чикаго. Насправді ми вже бачили кадри з шини від цього YouTuber’а раніше, але без плавних кульок ви бачите лише внутрішню частину шини. Намистини дають деяку вкрай необхідну перспективу щодо відцентрових сил, які виникають під час обертання шини. Це також дивно виглядає, спостерігати, як намистини літають на повільних швидкостях.

Варто зазначити, що балансир шин, представлений раніше в ролику, показав дисбаланс у 2 унції (57 грам) під час першого обертання та 1,5 унції (42 грами) під час другого, обидва з доданими намистинами. У будь-якому випадку це не ідеальний баланс, але враховуючи, що GoPro встановлена на ободі, це не так вже й погано.