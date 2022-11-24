Сколько АЗС имеют генераторы и автономный доступ в интернет? На этот вопрос ответил топ-менеджер одной из сетей автозаправочных станций.

Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО, рассказал изданию НП на скольких заправках будет свет, еда и интернет и как изменится цена при полном отсутствии электроэнергии.

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До введения действующего военного положения в сети ОККО находилось 430 заправок, из них сейчас 30 неработающих. 270 заправок уже с дизель-генераторами, в процессе закупки еще 105. Таким образом до конца года на 375 АЗК будут генераторы.

Насколько вырастет цена?

На сколько увеличится стоимость топлива в таких условиях сказать не просто. Конечно, это отразится на стоимости. Есть разные генераторы – 50 кВт и 100 кВт – они достаточно много потребляют топлива.

Будет зависеть сколько заправка будет продавать, будут ли ездить люди. Будет хорошая реализация – это не сильно повлияет на цену. Другое дело, если маленькое. Объект все равно должен работать. Еще старлинки нужно будет снабжать.

Как быть с автономным Интернетом?

Сейчас в сети ОККО около 30 старлинков, заказали еще 100, но они официальные, долго уезжают. Оборудование устанавливается в наиболее проблемных точках. Сейчас в приоритете Херсон и территории, где по две трети суток нет связи.