Скільки АЗС мають генератори та автономний доступ до інтернету? На це питання відповів топ-менеджер однієї з мереж автозаправних станцій.

Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО, розповів виданню НВ на скількох заправках буде світло, їжа та інтернет і як зміниться ціна у разі повної відсутності електроенергії.

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До введення діючого воєнного стану у мережі ОККО було 430 заправок, з них зараз 30 непрацюючих. 270 заправок вже з дизель-генераторами, у процесі закупки ще 105. Таким чином, до кінця року на 375 АЗК будуть генератори.

Наскільки зросте ціна?

На скільки зросте вартість палива в таких умовах сказати не просто. Звичайно, це вплине на вартість. Є різні генератори — 50 кВт і 100 кВт — вони достатньо багато споживають палива.

Буде залежати, скільки заправка буде продавати, чи будуть їздити люди. Буде хороша реалізація — це не дуже вплине на ціну. Інша справа, якщо маленька. Об'єкт все одно має працювати. Ще старлінки треба буде забезпечувати.

Як бути з автономним інтернетом?

Зараз у мережі ОККО близько 30 старлінків, замовили ще 100, але вони офіційні, довго їдуть. Обладнання встановлюють у найбільш проблемних точках. Зараз у пріоритеті Херсон та території де по дві третини доби нема зв’язку.