Как распознать усталость за рулем и что делать в таком случае

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Сервисные центры МВД напоминают, что управление автомобилем в состоянии усталости – одна из распространенных причин ДТП.
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Как распознать усталость за рулем?
- частая зевота и тяжелые веки;
- трудности с концентрацией;
- пропуск поворотов или дорожных знаков;
- “проскакивание” полосы;
- “провалы” в памяти относительно последних километров.
Что делать?
- остановись, выйти из авто и подышать;
- даже короткий сон может быть спасителем;
- кофе или напиток с кофеином – даст эффект, но временный;
- не переоценивай себя, если уставший – лучше сделать паузу.
Помните: безопасность на дороге начинается с ответственного водителя и оценки своего состояния перед дорогой. Не рискуйте – выбирайте остановку вместо аварии.