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Как распознать усталость за рулем и что делать в таком случае

Усталость за рулем несет в себе риск, который не стоит недооценивать.
Какую опасность несет усталость за рулем и что делать в таком случае - Auto24
Евгений Гудущан
logo8 апреля, 12:15
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Сервисные центры МВД напоминают, что управление автомобилем в состоянии усталости – одна из распространенных причин ДТП.

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Как распознать усталость за рулем?

  • частая зевота и тяжелые веки;
  • трудности с концентрацией;
  • пропуск поворотов или дорожных знаков;
  • “проскакивание” полосы;
  • “провалы” в памяти относительно последних километров.

Что делать?

  • остановись, выйти из авто и подышать;
  • даже короткий сон может быть спасителем;
  • кофе или напиток с кофеином – даст эффект, но временный;
  • не переоценивай себя, если уставший – лучше сделать паузу.

Помните: безопасность на дороге начинается с ответственного водителя и оценки своего состояния перед дорогой. Не рискуйте – выбирайте остановку вместо аварии.

#Советы #Автомобилисту