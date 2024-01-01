Как распознать усталость за рулем и что делать в таком случае

Сервисные центры МВД напоминают, что управление автомобилем в состоянии усталости – одна из распространенных причин ДТП.

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Как распознать усталость за рулем?

частая зевота и тяжелые веки;

трудности с концентрацией;

пропуск поворотов или дорожных знаков;

“проскакивание” полосы;

“провалы” в памяти относительно последних километров.

Что делать?

остановись, выйти из авто и подышать;

даже короткий сон может быть спасителем;

кофе или напиток с кофеином – даст эффект, но временный;

не переоценивай себя, если уставший – лучше сделать паузу.

Помните: безопасность на дороге начинается с ответственного водителя и оценки своего состояния перед дорогой. Не рискуйте – выбирайте остановку вместо аварии.