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Як розпізнати втому за кермом і що робити в такому разі

Втома за кермом несе в собі ризик, який не варто недооцінювати.
Яку небезпеку несе втома за кермом і що робити в такому разі - Auto24
Євген Гудущан
logo8 квітня, 12:15
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Сервісні центри МВС нагадують, що керування автівкою у стані втоми – одна з поширених причин ДТП.

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Як розпізнати втому за кермом?

  • часте позіхання та важкі повіки;
  • труднощі з концентрацією;
  • пропуск поворотів або дорожніх знаків;
  • “проскакування” смуги;
  • “провали” в памʼяті щодо останніх кілометрів.

Що робити?

  • зупинись, вийти з авто та подихати;
  • навіть короткий сон може бути рятівником;
  • кава або напій з кофеїном – дасть ефект, але тимчасовий;
  • не переоцінюй себе, якщо втомлений – краще зробити паузу.

Пам’ятайте: безпека на дорозі починається з відповідального водія та оцінки свого стану перед дорогою. Не ризикуйте – обирайте зупинку замість аварії.

#Поради #Автомобілісту