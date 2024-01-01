Як розпізнати втому за кермом і що робити в такому разі

Посилання скопійовано!
Сервісні центри МВС нагадують, що керування автівкою у стані втоми – одна з поширених причин ДТП.
Читайте також: Про що сигналізують жести байкерів: деякі стосуються і автомобілістів
Як розпізнати втому за кермом?
- часте позіхання та важкі повіки;
- труднощі з концентрацією;
- пропуск поворотів або дорожніх знаків;
- “проскакування” смуги;
- “провали” в памʼяті щодо останніх кілометрів.
Що робити?
- зупинись, вийти з авто та подихати;
- навіть короткий сон може бути рятівником;
- кава або напій з кофеїном – дасть ефект, але тимчасовий;
- не переоцінюй себе, якщо втомлений – краще зробити паузу.
Пам’ятайте: безпека на дорозі починається з відповідального водія та оцінки свого стану перед дорогою. Не ризикуйте – обирайте зупинку замість аварії.