Як розпізнати втому за кермом і що робити в такому разі

Сервісні центри МВС нагадують, що керування автівкою у стані втоми – одна з поширених причин ДТП.

Читайте також: Про що сигналізують жести байкерів: деякі стосуються і автомобілістів

Як розпізнати втому за кермом?

часте позіхання та важкі повіки;

труднощі з концентрацією;

пропуск поворотів або дорожніх знаків;

“проскакування” смуги;

“провали” в памʼяті щодо останніх кілометрів.

Що робити?

зупинись, вийти з авто та подихати;

навіть короткий сон може бути рятівником;

кава або напій з кофеїном – дасть ефект, але тимчасовий;

не переоцінюй себе, якщо втомлений – краще зробити паузу.

Пам’ятайте: безпека на дорозі починається з відповідального водія та оцінки свого стану перед дорогою. Не ризикуйте – обирайте зупинку замість аварії.