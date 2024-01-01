Про що сигналізують жести байкерів: деякі стосуються і автомобілістів

Нехтувати жестами байкерів не варто, оскільки мова йде про певні попередження, поради чи прохання. З цього приводу польський ресурс moto.pl нагадав водіям приватного та комерційного транспорту про основні значення жестів.

У більшості випадків такі візуальні рухи польських байкерів схожі з жестами українських мотоциклістів. Однак є сигнали, які навіть польським автомобілістам незрозумілі. І мова не лише про жести рукою, але й… ногою.

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Відразу варто сказати, що нинішні байкери доволі толерантні люди, висунутого від них вгору середнього пальця можна побачити не частіше, ніж лося чи вепра на дорозі. Звісно, винятки бувають, але задля цього їх доводити не варто.

Вітати інших мотоциклістів у колі байкерів стало приємним правилом неписаного етикету. Фото: motoryzacja.interia.pl

Зазвичай жести байкери застосовують для спілкування між собою, коли їдуть групою. Вони використовують руки або ноги, щоб передавати важливу інформацію іншим. Скажімо, LwG, або "ліворуч вгору", — це добре відомий жест вітання та подяки, який передбачає підняття лівої руки.

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LwG — це не що інше, як жестовий переклад фрази "Lewa w Górę". Цим жестом мотоциклісти вітають один одного на дорозі. Оскільки права рука мотоцикліста зайнята дроселем газу, він може вітати іншого байкера лише лівою рукою.

У континентальній Європі чи навіть в Америці віддати честь лівою рукою вважається нормою, як і привітати помахом лівої руки чи просто кивнути головою на знак вітання. Фото: відкриті джерела мережі

У Нідерландах навіть поліцейські патрулі на мотоциклах вітаються з байкерами. І що приємно, роблять це першими, а не у відповідь. Від такого коректного ставлення, культури спілкування та ввічливості бажання бешкетувати на дорозі чи порушувати ПДР пропадає.

У складних дорожніх умовах, коли ліву руку від важеля, де знаходиться зчеплення, відривати незручно і просто небезпечно, а права рука на дроселі, мотоциклісти на дорогах використовують інший жест.

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Після обгону транспортного засобу чи складного маневру, якому посприяли інші водії, водії знімають праву ногу з підніжки. Це дозволяє їм подякувати без ризику втратити контроль над мотоциклом. Зазвичай це подяка мотоцикліста водіям, які пропускають його в пробці або надають йому перевагу.

Зняття ноги з підставки також може бути попередженням. З лівого боку зрозуміло – мотоцикліст чітко підіймає ліву руку і вказує прямо на проблему. Якщо небезпека знаходиться з правого боку, то байкер зверне увагу на те місце правою ногою. Це робиться для того, щоб тримати праву руку на дроселі газу.

Сигнал небезпеки чи малопомітної перепони за допомогою лівої руки чи правої ноги попереджає тих, хто їде позаду на байках чи автомобілі. Фото: сайт motorcycletourer.com

Шолом мотоцикліста також є елементом жестикуляції. Універсальний сигнал у вигляді постукування по верхній частині шолома, як правило, відкритою долонею не варто вважати еквівалентом середнього пальця чи припущення, що в когось "щось не так у тебе з головою".

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Насправді польський, німецький, британський чи американський мотоцикліст постукуванням по шолому попереджає про поліцейський патруль. У тій же Польщі фарами уже ніхто з цього приводу не блимає й не сигналізує про поліцейських, оскільки за таке можна отримати штраф.

Плескання долонею по шоломі – це попередження про поліцейський патруль чи приховану камеру відеофіксації. Фото: сайт motorcycletourer.com

Розшифрування основних жестів мотоцикліста:

піднята ліва рука вгору-вниз – попереджає про затор або іншу перешкоду і сигналізує про необхідність зменшити швидкість;

витягнута рука й кулак, що стискується й розтискується – таке "моргання" показує про довго увімкнений покажчик повороту, який варто вимкнути;

два пальці – це спосіб висловити повагу до іншого мотоцикліста і побажати йому безпечної їзди;

показ у бік паливного бака – потрібна заправка;

махи рукою вгору-вниз – чіткий сигнал іншим мотоциклістам і водіям зменшити швидкість;

шолом на сидінні мотоцикла чи багажнику – довіра, символ єдності, символізує почуття спільності та довіри в мотоциклетному братстві.

Стиснутий та розкритий кулак імітує "моргання" плафона повороту й підказує вимкнути цей прилад. Фото: сайт motorcycletourer.com

До речі, про шолом. Більшість вважає, що шолом, покладений на асфальт біля мотоцикла – це знак того, що мотоцикліст потребує допомоги через поламку чи аварію.

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Просто ж класти мотоциклетний шолом на землю вважається поганою прикметою, оскільки цей атрибут захисту на асфальті поруч із мотоциклом може становити загрозу для інших учасників дорожнього руху.

Шолом на асфальті без видимих візуальних атрибутів ДТП підказує, що пригальмувати й поцікавитися ситуацією не завадить. Фото: сайт otoryzacja.interia.pl

Слід зазначити, що ні національного, ні міжнародного збірника з абеткою жестів, яким користуються учасники дорожнього руху, не існує. Це – неформальна мова спілкування під час руху (див. відео нижче).