О чем сигнализируют жесты байкеров: некоторые касаются и автомобилистов

Пренебрегать жестами байкеров не стоит, поскольку речь идет об определенных предупреждениях, советах или просьбах. По этому поводу польский ресурс moto.pl напомнил водителям частного и коммерческого транспорта об основных значениях жестов.

В большинстве случаев такие визуальные движения польских байкеров схожи с жестами украинских мотоциклистов. Однако есть сигналы, которые даже польским автомобилистам непонятны. И речь не только о жестах рукой, но и... ногой.

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Сразу стоит сказать, что нынешние байкеры довольно толерантные люди, выдвинутого от них вверх среднего пальца можно увидеть не чаще, чем лося или вепря на дороге. Конечно, исключения бывают, но до этого их доводить не стоит.

Приветствовать других мотоциклистов в кругу байкеров стало приятным правилом неписаного этикета. Фото: motoryzacja.interia.pl

Обычно жесты байкеры применяют для общения между собой, когда едут группой. Они используют руки или ноги, чтобы передавать важную информацию другим. Скажем, LwG, или "слева вверх", – это хорошо известный жест приветствия и благодарности, который предусматривает поднятие левой руки.

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LwG – это не что иное, как жестовой перевод фразы "Lewa w Górę". Этим жестом мотоциклисты приветствуют друг друга на дороге. Поскольку правая рука мотоциклиста занята дросселем газа, он может приветствовать другого байкера только левой рукой.

В континентальной Европе или даже в Америке отдать честь левой рукой считается нормой, как и поздравить взмахом левой руки или просто кивнуть в знак приветствия. Фото: открытые источники сети

В Нидерландах даже полицейские патрули на мотоциклах здороваются с байкерами. И что приятно, делают это первыми, а не в ответ. От такого корректного отношения, культуры общения и вежливости желание дебоширить на дороге или нарушать ПДД пропадает.

В сложных дорожных условиях, когда левую руку от рычага, где находится сцепление, отрывать неудобно и просто опасно, а правая рука на дросселе, мотоциклисты на дорогах используют другой жест.

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После обгона транспортного средства или сложного маневра, которому поспособствовали другие водители, водители снимают правую ногу с подножки. Это позволяет им поблагодарить без риска потерять контроль над мотоциклом. Обычно это благодарность мотоциклиста водителям, которые пропускают его в пробке или оказывают ему преимущество.

Снятие ноги с подставки также может быть предупреждением. С левой стороны понятно – мотоциклист четко поднимает левую руку и указывает прямо на проблему. Если опасность находится с правой стороны, то байкер обратит внимание на то место правой ногой. Это делается для того, чтобы держать правую руку на дросселе газа.

Сигнал опасности или малозаметной преграды с помощью левой руки или правой ноги предупреждает тех, кто едет позади на байках или автомобиле. Фото: сайт motorcycletourer.com

Шлем мотоциклиста также является элементом жестикуляции. Универсальный сигнал в виде постукивания по верхней части шлема, как правило, открытой ладонью не стоит считать эквивалентом среднего пальца или предположения, что у кого-то "что-то не так у тебя с головой".

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На самом деле польский, немецкий, британский или американский мотоциклист постукиванием по шлему предупреждает о полицейском патруле. В той же Польше фарами уже никто по этому поводу не мигает и не сигнализирует о полицейских, поскольку за такое можно получить штраф.

Хлопанье ладонью по шлему – это предупреждение о полицейском патруле или скрытой камере видеофиксации. Фото: сайт motorcycletourer.com

Расшифровка основных жестов мотоциклиста:

поднятая левая рука вверх-вниз – предупреждает о пробке или другом препятствии и сигнализирует о необходимости снизить скорость;

вытянутая рука и сжимающийся и разжимающийся кулак, – такое "моргание" показывает о долго включенном указателе поворота, который стоит выключить;

два пальца – это способ выразить уважение к другому мотоциклисту и пожелать ему безопасной езды;

показ в сторону топливного бака – нужна заправка;

махи рукой вверх-вниз – четкий сигнал другим мотоциклистам и водителям сбавить скорость;

шлем на сиденье мотоцикла или багажнике – доверие, символ единства, символизирует чувство общности и доверия в мотоциклетном братстве.

Сжатый и раскрытый кулак имитирует "моргание" плафона поворота и подсказывает выключить этот прибор. Фо: сайт motorcycletourer.com

Кстати, о шлеме. Большинство считает, что шлем, положенный на асфальт возле мотоцикла – это знак того, что мотоциклист нуждается в помощи из-за поломки или аварии.

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А просто класть мотоциклетный шлем на землю считается плохой приметой, поскольку этот атрибут защиты на асфальте рядом с мотоциклом может представлять угрозу для других участников дорожного движения.

Шлем на асфальте без видимых визуальных атрибутов ДТП подсказывает, что притормозить и поинтересоваться ситуацией не помешает. Фото: сайт otoryzacja.interia.pl

Следует отметить, что ни национального, ни международного сборника с азбукой жестов, которым пользуются участники дорожного движения, не существует. Это – неформальный язык общения во время движения (см. видео ниже).