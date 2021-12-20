Легализация привезенного в Украину автомобиля очень дорогая процедура. В большинстве стран все значительно проще и дешевле.

Коллеги из ТСН Авто попытались разобраться, как поставить авто на учет в других странах. Оказалось что в большинстве случаев все просто и доступно по сравнению с Украиной.

Читайте также: Легальный способ льготной растаможки: через участника боевых действий

Германия

Начнем с Германии. Эта страна достаточно популярна у наших автомобилистов. Ведь, все знают об идеальных автобанах, качестве горючего и бешеной щепетильности немцев. Итак, кто не хочет оттуда себе автомобиль? Довольно небольшие цены на машины обусловлены тем, что их владельцы иногда сами мечтают от них избавиться. Почему? Все просто!

Чтобы поставить на учет авто в Германии, вам нужно:

Сделать диагностику двигателя на токсичность выхлопных газов (Abgasuntersuchung);

пройти обязательный технический осмотр (Hauptuntersuchung);

заплатить все налоги (а их немало);

стать в электронную очередь, чтобы получить услуги регистрации.

Вот глядя на этот перечень представьте, что у вас старенький Volkswagen Golf или BMW 3 серии, годовой налог по которым сопоставим с ценой самой машины. То конечно проще снизить цену, продать иностранцам и купить новое авто за которое значительно меньше налогов.

Стоит отметить, что такие условия в Германии созданы при поддержке отечественных автопроизводителей. Это одна из причин, почему немцы производят немало автомобилей.

Польша

Конечно, мы не могли забыть о Польше, пожалуй, самая любимая страна для пригона. Страна европейская, но ситуация с авто здесь другая. Здесь все закономерно, если за автомобиль просят мало, то его состояние будет печальное. Иногда можно отыскать более или менее неплохой вариант, но это скорее исключение, чем правило. Процесс установки на учет авто здесь значительно проще:

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить налоги;

оформить с продавцом договор "купли-продажи";

приехать в сервисный центр.

И все, у вас легальный автомобиль на польской регистрации.

Литва

Раньше на улицах Украины можно было увидеть много автомобилей из такой страны, как Литва, но они быстро исчезли с дорог. Почему? Все оказалось просто. Для того, чтобы продать или приобрести автомобиль, его владелец должен иметь специальный код. Чтобы его получить, надо задекларировать авто. Но кто это будет делать, если авто планируют превратить в "евробляху"? Поэтому наши бизнесмены сразу отказались от этой идеи и переключились на другие страны. Но если вы решили выбрать именно эту страну, тогда ловите перечень действий:

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить налоги;

оформить с продавцом договор "купли-продажи";

приехать в сервисный центр.

Латвия

Латвия тоже попала в наш перечень привлекательных стран, из-за низких цен на автомобили и очень лояльной законодательной базы. Здесь у вас не будет проблем с регистрацией авто. Действия очень просты и понятны:

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить все налоги;

стать в электронную очередь, чтобы получить услуги регистрации;

и уже тогда приехать в сервисный центр.

Чехия

Если мы уже отправились в ту сторону нашего земного шара, давайте рассмотрим и Чехию. Для того, чтобы здесь поставить на учет автомобиль нужно знать некоторые тонкости, например:

Вы должны заполнить заявление на внесение автомобиля в реестр транспортных средств;

получить технический паспорт, выданный продавцом автомобиля;

для подтверждения сделки – оформить счет-фактуру и договор купли-продажи;

в случае лизинга – вам понадобится доверенность от лизинговой компании, заверенная у нотариуса;

обязательная страховка ответственности автовладельца, без нее не переоформят авто ;

и никуда без оплаты административной пошлины.

Грузия

И еще одна интересная страна для наших соотечественников – Грузия. Здесь все сделано для людей, и по сравнению с Европой все очень просто. Поставить авто на учет в Грузии проще даже чем где-либо. Все что надо:

Вид, или просто знакомый грузин, который согласен за вас поручиться;

действующий технический осмотр автомобиля (на время пандемии это правило неактуальное);

приехать в сервисный центр.

Все, вы новый владелец автомобиля! Еще одна интересная фишка в Грузии – это растаможка автомобиля. Пригоняете автомобиль на иностранной регистрации в центр регистрации, на специальной панели вводите все данные в цифровом виде, платите в кассу небольшой налог и ваш – автомобиль полноправный "житель" Грузии. Только представьте, если бы такую систему создали в Украине? Несколько минут и ваше авто уже растаможено и никаких сертификаций и проблем, фантастика!