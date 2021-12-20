Легалізація привезеного в Україну автомобіля - дуже дорога процедура. У більшості країн усе значно простіше та дешевше.

Колеги з ТСН Авто спробували розібратись, як поставити авто на облік в інших країнах. Виявилось що у більшості випадків усе просто та доступно у порівнянні з Україною.

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Німеччина

Розпочнемо з Німеччини. Ця країна досить популярна у наших автомобілістів. Адже, усі знають про ідеальні автобани, якість пального та шалену педантичність німців. Тож, хто не хоче звідти собі автомобіль? Досить невеликі ціни на машини зумовлені тим, що їхні власники інколи самі мріють від них здихатись. Чому? Все просто!

Щоб поставити на облік авто у Німеччині, вам потрібно:

Зробити діагностику двигуна на токсичність вихлопних газів (Abgasuntersuchung);

пройти обов’язковий технічний огляд (Hauptuntersuchung);

заплатити усі податки (а їх чимало);

стати в електронну чергу, щоб отримати послуги реєстрації.

Ось дивлячись на цей перелік уявіть, що у вас старенький Volkswagen Golf або BMW 3 серії, річний податок за якиі співставний з ціною самої машини. То звісно простіше знизити ціну, продати іноземцям та купити нове авто за який значно менше податків.

Варто зазначити що такі умови у Німеччині створені за для підтримки вітчизняних автовиробників. Це одна з причин, чому німці виробляють чимало автомобілів.

Польща

Звісно, ми не могли забути про Польщу, мабуть, найулюбленіша країна для пригону. Країна європейська, але ситуація з авто тут інша. Тут все закономірно, якщо за автомобіль просять мало, то його стан буде сумний. Іноді можна відшукати більш-менш непоганий варіант, але це швидше виняток, аніж правило. Процес встановлення на облік авто тут значно простіший:

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити податки;

оформити з продавцем договір "купівлі-продажу";

приїхати до сервісного центру.

І все, у вас легальний автомобіль на польській реєстрації.

Литва

Раніше на вулицях України можна було побачити багато автомобілів з такої країни, як Литва, але вони швидко зникли з доріг. Чому? Все виявилося просто. Для того, щоб продати чи придбати автомобіль, його власник повинен мати спеціальний код. Щоб його отримати, треба задекларувати авто. Та хто це бути робити, якщо авто планують перетворити на "євробляху"? Тож наші бізнесмени одразу відмовились від цієї ідеї та переключились на інші країни. Але якщо ви вирішили обрати саме цю країну, тоді ловіть перелік дій:

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити податки;

оформити з продавцем договір "купівлі-продажу";

приїхати до сервісного центру.

Латвія

Латвія теж потрапила до нашого переліку привабливих країн, через низькі ціни на автомобілі та дуже лояльну законодавчу базу. Тут у вас не буде проблем з реєстрацією авто. Дії дуже прості та зрозумілі:

Пройти обов’язковий технічний огляд;

заплатити усі податки;

стати в електронну чергу, щоб отримати послуги реєстрації;

і вже тоді приїхати до сервісного центру.

Чехія

Якщо ми вже вирушили у той бік нашої земної кулі, розгляньмо і Чехію. Для того, щоб тут поставити на облік автомобіль треба знати, деякі тонкощі, наприклад:

Ви повинні заповнити заяву на внесення автомобіля в реєстр транспортних засобів;

отримати технічний паспорт, виданий продавцем автомобіля;

для підтвердження угоди - оформити рахунок-фактуру та договір купівлі-продажу;

у разі лізингу – вам знадобиться довіреність від лізингової компанії, завірена у нотаріуса;

обов'язкова страховка відповідальності автовласника, без неї не переоформлять авто ;

та нікуди без оплати адміністративної мита.

Грузія

І ще одна цікава країна для наших співвітчизників – Грузія. Тут все зроблено для людей, і порівняно з Європою все дуже просто. Поставити авто на облік у Грузії простіше навіть ніж будть де. Все що треба:

Посвідка, чи просто знайомий грузин, який згоден за вас поручитися;

чинний технічний огляд автомобіля (на час пандемії це правило неактуальне);

приїхати до сервісного центру.

Все, ви новий власник автомобіля! Ще одна цікава фішка у Грузії – це розмитнення автомобіля. Приганяєте автомобіль на іноземній реєстрації до Центру реєстрації, на спеціальній панелі вводите всі дані у цифровому вигляді, сплачуєте у касу невеличкий податок і ваш автомобіль – повноправний "житель" Грузії. Тільки уявіть, якби таку систему створили в Україні? Кілька хвилин і ваше авто вже розмитнене і жодних, сертифікацій та проблем.