Сейчас продолжаются работы по обновлению еще одного важного объекта инфраструктуры столицы – Борщаговского путепровода.

Чтобы как можно быстрее закончить ремонт цетральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, работники работают почти круглосуточно. На мосту уже сняли слои старого асфальта и бетона и приступают к укладке новой арматуры.

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Также специалисты все подготовили и начнут работы по реставрации нижней части моста. Там тоже придется снимать старый слой бетона и устанавливать новые металлические конструкции. Но первоочередная задача – ремонт трамвайного полотна.

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"Борщаговский путепровод не претерпевал капитального ремонта с 1965 года. И находился уже в аварийном состоянии. Поэтому необходимо было его обновлять. Я еще раз извиняюсь за неудобства, связанные с ремонтом. Но дорожники делают все, чтобы как можно быстрее завершить запланированные работы", – пишет на своей странице в FB мэр Киева Виталий Кличко.