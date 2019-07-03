Запрет импорта в Украину российских транспортных средств стала причиной исчезновения некоторых моделей, выпускаемых только в РФ.

Согласно Постановлению Кабинета министров № 535 от 15.05.2019 года “О внесении изменений в Перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ", с 1 июля 2019 года запрещено ввозить в нашу страну ряд товаров, которые по происхождению из Российской Федерации. Это товары с кодами транспортных средств 8701 (тракторы), 8702 (автобусы), 8703 (легковые авто), 8704 (грузовые авто), 8705 (авто спецназначения), 8709 (авто, которые используются для перевозки грузов на заводах, складах, портах, аэропортах), 8711 (мотоциклы).

Читайте также: "АвтоВАЗ" прекратил производство автомобилей

Среди легковых автомобилей – вся продукция российского "АвтоВАЗа", включая Lada 4x4 (от 294 тыс. грн), Granta (248,4 тыс. грн), Largus (319 тыс. грн), Vesta, XRAY (352 тыс. грн). Все они продавались в Украине дочерним предприятием "УкрАвтоВАЗ".

Кроме того, до последнего времени украинцы пытались продавать УАЗы – "Патриоты" и пикапы на их базе, "Хантер" и "буханки". Стоили они немало – от 369 тысяч гривен. Еще один автомобиль, который пользовался небольшой популярностью – Chevroelt Niva, который стоил на 10 тысяч дешевле. Среди коммерческих авто – автобусы ПАЗ и грузовика ГАЗ и КамАЗ. Их продажей занималась группа компаний “АИС”. Кроме того, продажи ГАЗов недавно начала заниматься еще одна компания.

Читайте также: Как доказать украинским таможенникам, что авто не из России

На территории России расположены производства большинства автомобильных производителей. Они производят не только глобальные модели, но и для локальных рынков. Некоторые из них завозились в Украину. Так, несколько лет назад во всемирной названием Accent в Украине возили российский Hyundai Solaris, а также одноплатформенний Kia Rio. Вскоре украинские импортеры начали поставлять корейские аналоги этих моделей. "Региональным" кроссовером для стран СНГ был Hyundai Creta (от 543 200 грн), однако его не завозили в Украину с осени 2018 года, сегодня на складах дилеров остались лишь несколько машин с прошлого года.

Завод Volkswagen в России производит специально для рынков стран бывшего Союза Polo Sedan (от 362 тыс. грн), который завозился и в Украину. Отныне в нашей стране "Поло" будут только хэтчбеками и произведенными на родине своего бренда.

Впрочем, украинцы в последнее время мало покупали автомобили происхождением из России. Да, по данным Auto-Consulting, в мае они приобрели всего 206 единиц легковых автомобилей, что составило 3,1% от общего рынка. Кроме того, было продано 28 легких коммерческих автомобилей (LCV), что составило 4,1% от всех продаж за мест. Для сравнения, в начале 2000-х только один "АвтоВАЗ" занимал в Украине 56% рынка, а ГАЗ контролировал 60% сегмента LCV.

Напомним, что Ford распрощался с российским рынком и закрыл заводы.​​​​​​​