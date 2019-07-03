Заборона імпорту в Україну російських транспортних засобів стала причиною зникнення деяких моделей, які випускаються лише в РФ.

Згідно Постанови Кабінету міністрів № 535 від 15.05.2019 року "Про внесення змін до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з РФ", з 1 липня 2019 року заборонено ввозити в нашу країну ряд товарів походженням з Російської Федерації. Це товари з кодами транспортних засобів 8701 (трактори), 8702 (автобуси), 8703 (легкові авто), 8704 (вантажні авто), 8705 (авто спецпризначення), 8709 (авто, які використовуються для перевезення вантажів на заводах, складах, портах, аеропортах), 8711 (мотоцикли).

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Серед легкових автомобілів – вся продукція російського "АвтоВАЗу", включаючи Lada 4x4 (від 294 тис. грн), Granta (248,4 тис. грн), Largus (319 тис. грн), Vesta, XRAY (352 тис. грн). Всі вони продавались в Україні дочірнім підприємством "УкрАвтоВАЗ".

Окрім того, до останнього часу українцям намагались продавати УАЗи – "Патріоти" та пікапи на їх базі, "Хантери" та "буханки". Коштували вони немало – від 369 тисяч гривень. Ще один автомобіль, який користувався невеликою популярністю – Chevroelt Niva, який коштував на 10 тисяч дешевше. Серед комерційних авто – автобуси ПАЗ та вантажівки ГАЗ і КамАЗ. Їх продажем займалась група компаній "АІС". Окрім того, продажем ГАЗів нещодавно розпочала займатись ще одна компанія.

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На території Росії розміщені виробництва більшості автомобільних виробників світу. Вони виготовляють не лише глобальні моделі, але й для локальних ринків. Деякі з них завозились в Україну. Так, кілька років тому під всесвітньою назвою Accent в Україну возили російський Hyundai Solaris, а також одноплатформенний Kia Rio. Невдовзі українські імпортери почали поставляти корейські аналоги цих моделей. "Регіональним" кросовером для країн СНД був Hyundai Creta (від 543 200 грн), однак його не завозили в Україну з осені 2018 року, сьогодні на складах дилерів залишились лише кілька машин з минулого року.

Завод Volkswagen в Росії виробляє спеціально для ринків країн колишнього Союзу Polo Sedan (від 362 тис. грн), який завозився і в Україну. Відтепер в нашій країні "Поло" будуть лише хетчбеками і виробленими на батьківщині свого бренду.

Втім, українці останнім часом мало купували автомобілів походженням з Росії. Так, за даними Auto-Consulting, в травні вони придбали всього 206 одиниць легкових автомобілів, що склало 3,1% від загального ринку. Окрім того, було продано 28 легких комерційних автомобілів (LCV), що склало 4,1% від усіх продажів за місць. Для порівняння, на початку 2000-х тільки один "АвтоВАЗ" займав в Україні 56% ринку, а ГАЗ контролював 60% сегменту LCV.

Нагадаємо, що Ford розпрощався з російським ринком і закрив заводи.