Зараз тривають роботи з оновлення ще одного важливого об’єкту інфраструктури столиці – Борщагівського шляхопроводу.

Аби якомога швидше закінчити ремонт цетральної смуги та відновити рух швидкісного трамваю, працівники працюють майже цілодобово. На мосту вже зняли шари старого асфальту та бетону і приступають до вкладання нової арматури.

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Також фахівці все підготували і розпочнуть роботи з реставрації нижньої частини мосту. Там теж доведеться знімати старий шар бетону та встановлювати нові металеві конструкції. Але першочергове завдання - ремонт трамвайного полотна.

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“Борщагівський шляхопровід не зазнавав капітального ремонту з 1965 року. І перебував уже в аварійному стані. Тому необхідно було його оновлювати. Я ще раз перепрошую за незручності, пов’язані з ремонтом. Але дорожники роблять все, щоб якнайшвидше завершити заплановані роботи” - пише на своїй сторінці у FB мер Києва Віталій Кличко