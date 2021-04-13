“Крокодил” стал единственной машиной на Донбассе, которая имела баллистическую и противоминную защиту, сопоставимую с натовским STANAG 4569 Level 3 и выше.

Броневик был сделан на шасси ГАЗ-66. Но распознать "шишигу" под защитой брони нереально.

Днище и борта имели двойную броню с промежуточным кевларовым слоем. Основной лист металла толщиной 12 миллиметров, дополнительный – 8. “Когда машину обстреливали из снайперской винтовки СГД, то внешний слой имел несколько пробоев, а основной выдержал. После работы в боевых условиях под обстрелом пулеметов машина была, как со следами оспы”, – рассказал автор проекта Павел Шапошников.

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Достаточно продуманным было оборудование машины защитой, ведь бронеплиты прикрепляли к каркасу болтами. То есть броню не портили сваркой и она должна была выдержать крупнокалиберную пулю. По тому же принципу через фланцы крепили бронированное стекло. Так машина получилась не герметичной, поэтому при попадании мины не пришлось бы выпускать давление.

Бронированные двери сделали распашными, и они держались на надежных замках и петлях. Всего было 9 выходов из машины. В результате блендирования авто стало вдвое тяжелее – 7,5 тонн. Работали над ним 5 основных волонтеров в течение 5 месяцев.

Об этом и других броневиках можно узнать из книги Сергея Каминского “Народные панцерники”. В ней описаны знаковые самодельные броневики, которых создали активисты для защитников Украины начиная с 2014 года.

Сергей Каминский – подполковник Вооруженных Сил Украины, военный журналист, первая командировка которого на Донбасс началась 29 мая 2014 года. На КПП близ городка Изюм, отделявшего мирную Украину от антитеррористической операции, он, тогда еще майор, увидел самодельный бронепикап, который бойцы прозвали “Крокодилом”. Именно тогда в голове автора зародилась идея этой книги. Тем более, что выпускник Киевского военного лицея и львовской Академии сухопутных войск с детства был влюблен в автомобили. Поэтому в разгар войны с Россией создал телепроект “техника войны”, который начал рассказывать зрителям 24 канала, Youtube, Facebook о военной технике, вооружении, снаряжении Украины и мира.

Четкое желание написать книгу о шушпанцерах появилось в 2017 году на столичном фестивале OldCarLand. Именно тогда, когда сфотографировался возле бронированного КамАЗа “Пряник”, с которым добровольческий батальон “Азов” освобождал Мариуполь. Это вдохновило... Поэтому в свободное от службы и командировок на Восток Украины время, жертвуя драгоценными часами, которые мог провести с семьей, и выкраивая моменты для обработки многочисленных интервью в течение 8-месячного обучения в США, телевизионному журналисту все-таки удалось построить народный автопарк своей мечты на страницах книги "Народные панцерники".

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