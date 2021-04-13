“Крокодил” став єдиною машиною на Донбасі, що мала балістичний та протимінний захист, співставний з натовським STANAG 4569 Level 3 і вище.

Броньовик був зроблений на шасі ГАЗ-66. Але впізнати "шишигу" під захистом броні нереально.

Днище та борти мали подвійну броню з проміжним кевларовим шаром. Основний лист металу завтовшки 12 міліметрів, додатковий – 8. “Коли машину обстрілювали зі снайперської гвинтівки СГД, то зовнішній шар мав кілька пробиттів, а основний витримав. Після роботи у бойових умовах під обстрілами кулеметів машина була, як зі слідами віспи”, – розповів автор проєкту Павло Шапошніков.

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Досить продуманим було обладнання машини захистом, адже бронеплити прикріплювали до каркасу болтами. Тобто броню не псували зваркою і вона мала витримати великокаліберну кулю. За тим же принципом через фланці кріпили броньоване скло. Так машина вийшла не герметичною, тож при влучанні міни не довелося би випускати тиск.

Броньовані двері зробили розпашними, і вони трималися на надійних замках та петлях. Загалом було 9 виходів з машини. У результаті блендування авто стало вдвічі важчим – 7,5 тонн. Працювали над ним 5 основних волонтерів упродовж 5 місяців.

Про цей та інші броньовики можна дізнатись з книги Сергія Камінського "Народні панцерники”. В ній описані знакові саморобні броньовики, яких створили активісти для захисників України починаючи з 2014 року.

Сергій Камінський – підполковник Збройних Сил України, військовий журналіст, перше відрядження якого на Донбас почалося 29 травня 2014 року. На КПП біля містечка Ізюм, що відділяло мирну Україну від антитерористичної операції, він, тоді ще майор, побачив саморобний бронепікап, який бійці прозвали “Крокодилом”. Саме тоді в голові автора зародилась ідея про цю книгу. Тим паче, що випускник Київського військового ліцею та львівської Академії сухопутних військ з дитинства був закоханий у автомобілі. Тому в розпал війни з Росією створив телепроєкт “Техніка війни”, який почав розповідати глядачам 24 каналу, Youtube, Facebook про військову техніку, озброєння, спорядження України та світу.

Чітке бажання написати книгу про шушпанцерів з’явилося у 2017 році на столичному фестивалі OldCarLand. Саме тоді, коли сфотографувався біля броньованого КамАЗа “Пряник”, з яким добровольчий батальйон “Азов” визволяв Маріуполь. Це надихнуло… Тож у вільний від служби та відряджень на Схід України час, жертвуючи дорогоцінними годинами, які міг провести з родиною, та викроюючи моменти для обробки численних інтерв’ю протягом 8-місячного навчання у США, телевізійному журналістові все-таки вдалося побудувати народний автопарк своєї мрії на сторінках книги "Народні Панцерники".

До 25 квітня книгу можна замовити за акційною ціною 400 грн. Це сучасне повнокольорове військово-історичне ілюстроване видання на глянцевому папері у твердій обкладинці. Книга на 224 сторінки містить QR-коди з посиланнями на відео та додаткові фотографії.

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