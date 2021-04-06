У 2014 року в Українській армії не було броньованих автомобілів, тому їх робили самотужки.

Один з них так і називали – "броньовик". Хоча декому він нагадував "Хаммер". В минулому житті це був японський позашляховик Isuzu Trooper. Його купили за три тисячі доларів, потім придбали метал для броні, а німецьке скло продавець подарував. Працювали над створенням цього екземпляра приблизно три тижні.

"Командир взводу на позивний “Хірург” поділився зі мною враженнями від захисту волонтерського екземпляра: “Броня в нього вся “десятка” та “вісімка”. Захищений капот, моторне відділення, бічні панелі корпусу та пів даху. Дверцята зі шведської броні 9 міліметрів. Хлопці зробили дуже якісно”. Так описує цю машину автор книги - “Народні панцерники” військовий журналіст підполковник Збройних Сил України Сергій Камінський.

"Якщо точніше про “сандвіч”, то зсередини йшов лист розжареної сталі, потім проміжок 25 мм, а ззовні – лист звичайної сталі марки 30 ХГСА. Тобто в м’якому металі оболонка кулі розбивається, а внутрішній шар зупиняє сердечник", – говориться в книзі.

"Народні панцерники” – це уявна виставка-майданчик знакових саморобних броньовиків, яких створили активісти для захисників України починаючи з 2014 року. Після перемоги над агресором автор мріяв зібрати народне надбання в одному місці. Та єдиною локацію, куди можливо стягнути всю цю вражаючу техніку, є саме книга. Бо доля кожної машини склалася по-різному… Деякі з шушпанцерів ще на службі, а деякі вже на звалищі. Якісь були знищені на війні, а якісь скинули свій захист, аби легше “дихалося”.

У час нестачі заводських зразків броньованої техніки вони виконали свою місію – захистили безцінні життя воїнів! Тому це журналістське дослідження насамперед про людей, які врятували інших людей. Про ініціаторів проєктів та спонсорів, про майстрів та користувачів, про близьких та незнайомців... Для проведення з ними 125 ексклюзивних інтерв’ю знадобилося 4 роки. Тож тепер читачеві доступні захоплюючі, емоційні, цікаві факти про 75 унікальних народних броньовиків України у війні проти Росії.

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