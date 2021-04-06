В 2014 году в украинской армии не было бронированных автомобилей, поэтому их делали самостоятельно.

Один из них так и называли – "броневик". Хотя кое-кому он напоминал "Хаммер". В прошлой жизни это был японский внедорожник Isuzu Trooper. Его купили за три тысячи долларов, потом приобрели металл для брони, а немецкое стекло продавец подарил. Работали над созданием этого экземпляра примерно три недели.

"Командир взвода с позывным "Хирург" поделился со мной впечатлениями от защиты волонтерского экземпляра: "Броня у него вся "десятка" и "восьмерка". Защищен капот, моторное отделение, боковые панели корпуса и пол крыши. Дверцы из шведской брони 9 миллиметров. Ребята сделали очень качественно". Так описывает эту машину автор книги – "Народные панцерники" военный журналист подполковник Вооруженных Сил Украины Сергей Каминский.

"Если точнее о "сэндвиче", то изнутри шел лист раскаленной стали, затем промежуток 25 мм, а снаружи – лист обычной стали марки 30 ХГСА. То есть в мягком металле оболочка шара раздувается, а внутренний слой останавливает сердечник", – говорится в книге.

"Народные панцерники" – это воображаемая выставка-площадка знаковых самодельных броневиков, которые сделали активисты для защитников Украины начиная с 2014 года. После победы над агрессором автор мечтал собрать народное достояние в одном месте. Но единственной локацией, куда возможно стянуть всю эту впечатляющую технику, является именно книга. Потому что судьба каждой машины сложилась по-разному ... некоторые из шушпанцеров еще на службе, а некоторые уже на свалке. Какие-то были уничтожены на войне, а какие-то сбросили свою защиту, чтобы легче "дышалось".

Во время нехватки заводских образцов бронированной техники они выполнили свою миссию – защитили бесценные жизни воинов! Поэтому это журналистское исследование прежде всего о людях, которые спасли других людей. Об инициаторах проектов и спонсорах, о мастерах и пользователях, о близких и незнакомцах... Для проведения с ними 125 эксклюзивных интервью понадобилось 4 года. Поэтому теперь читателю доступны захватывающие, эмоциональные, интересные факты о 75 уникальных народных броневиках Украины в войне против России.

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