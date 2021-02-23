СНБО постановил решить вопрос о возвращении в государственную собственность нефтепродуктопровода, который контролировался нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Так как это повлияет на ценники на украинских заправках?

Украина фактически "реприватизирует" участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который много лет находился в частных руках. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Продуктопровод и связанные с ним объекты уже переданы на временное ответственное хранение госкомпании "Укртранснафта".

Что изменится

Поставки горючего этим продуктопроводом были относительно не большими. "Если в 2018 году было около 2 миллионов тонн, то за 2019 год – один миллион с четвертью, а в 2020 году – чуть более 600 тысяч тонн", – сообщил руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Он добавил, что в январе 2021 года продуктопроводом украинским потребителям было поставлено около 30 тысяч тонн дизтоплива – при месячном потреблении в стране на уровне 300 тысяч тонн. То есть, продуктопровод обеспечивал около 10% потребления.

Будет ли дефицит дизеля

На общем балансе нефтепродуктов Украины ситуация с прекращением импорта скажется не критично.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, украинский рынок нефтепродуктов уже достаточно диверсифицирован, и заместить трубопроводные поставки будет несложно. "Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта морем", – заявил он.

Рост цены

Поставки нефтепродуктов трубопроводным транспортом являются наиболее дешевыми. Но, учитывая незначительность объемов топлива, которые в последнее время импортировались по "трубе", закрытие этого маршрута вряд ли приведет к росту цен на дизель. "Максимум – это 1-1, 5% из-за переориентации на то же топливо, только из Гомеля", – говорит Геннадий Рябцев.