РНБО постановила вирішити питання щодо повернення до державної власності нафтопродуктопроводу, який контролювався нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Тож як це вплине на цінники на українських заправках?

Україна фактично "реприватизує" ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який багато років знаходився в приватних руках. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

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Продуктопровід та пов'язані з ним об'єкти вже передані на тимчасове відповідальне зберігання держкомпанії "Укртранснафта".

Що зміниться

Поставки пального цим продуктопроводом були відносно не великими. "Якщо в 2018 році було близько 2 мільйонів тон, то за 2019 рік – один мільйон з чвертю, а в 2020 році - трохи більше 600 тисяч тон", - повідомив керівник спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Він додав, що в січні 2021 року продуктопроводом українським споживачам було поставлено близько 30 тисяч тон дизпалива - при місячному споживанні в країні на рівні 300 тисяч тон. Тобто продуктопровід забезпечував близько 10% споживання.

Чи буде дефіцит дизеля

На загальному балансі нафтопродуктів України ситуація з припиненням імпорту позначиться не критично.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, український ринок нафтопродуктів вже достатньо диверсифікований, і замістити трубопровідні поставки буде нескладно. "Це станеться, як за рахунок переорієнтації трубопровідних обсягів на відвантаження залізницею, так і за рахунок резервів внутрішньої нафтопереробки та імпорту морем", - заявив він.

Зростання ціни

Поставки нафтопродуктів трубопровідним транспортом є найбільш дешевими. Але, з огляду на незначність обсягів палива, які останнім часом імпортувалися "трубою", закриття цього маршруту навряд чи призведе до зростання цін на дизель. "Максимум – це 1-1,5% через переорієнтацію на те ж паливо, тільки з Гомеля", – говорить Геннадій Рябцев.