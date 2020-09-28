На канале Liberman показали процесс сборки и испытаний картонной копии знаменитого пикапа.

Пикап Tesla Cybertruck еще не появился в серийном исполнении, но у него уже едва ли не сотня копий и последователей. Одна из них – картонная в уменьшенном формате. На YouTube канале Liberman показали, как можно создать копию Tesla Cybertruck из картона и деревянных дощечек. Копия может ездить и даже поднимать заднюю ось.

Автор ролика посадил в кузов квадроцикл и испытал пикап на бездорожье. Все выглядит очень реально, ведь машинка на радиоуправлении. При желании такой "тест-дорайв" можно повторить самостоятельно.

Смотрите видео теста на бездорожье картонной Tesla Cybertruck:

Напомним, что украинец тоже создал копию Tesla Cybertruck.