На каналі Liberman показали процес складаня та випробуваня картонної копії знаменитого пікапа.

Пікап Tesla Cybertruck ще не з'явився у серійному виконанні, але має чи не сотню копій та послідовників. Одна з них – картонна у зменшеному форматі. На YouTube каналі Liberman показали, як можна створити копію Tesla Cybertruck з картону та дерев'яних дощечок. Копія може їздити та навіть піднімати задню вісь.

Автор ролика посадив у кузов квадроцикл та випробував пікап на бездоріжжі. Все виглядає дуже реально, адже машинка на радіокеруванні. При бажанні такий "тест-дорайв" можна повтороти самостійно.

Дивіться відео тесту на бездоріжжі картонної Tesla Cybertruck:

Нагадаємо, що українець теж створив копію Tesla Cybertruck.