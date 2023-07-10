Из-за безответственности одного водителя полностью уничтожена заправка и 8 автомобилей. Пострадали люди.

Вечером 8 июля на АЗС KLO на Броварском проспекте 31/33 в Киеве случилось ужасное происшествие. Кабриолет Audi TT с водителем и пассажиром на большой скорости съехал с дороги и врезался в топливо-раздаточную колонку. Там как раз заправлялись автомобили. От удара колонка загорелась.

В результате пожара полностью сгорела заправка. “Огонь бушевал на площади 1500 кв. Медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Младшему из них 17 лет”, – написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Через несколько часов борьбы с огнем пожар был ликвидирован.

Среди пострадавших – сотрудник KLO. "К счастью, его жизни, как и жизни других наших коллег, сегодня работавших на горящей АЗК, ничего не угрожает", - сообщают в компании.

Также интересно можно ли покупать авто после пожара

Вместе с заправкой сгорели еще восемь заправлявшихся там автомобилей. Так ни в чем не повинные автовладельцы стали жертвой неопытного водителя, не справившегося с управлением мощной машины.

“Здание заправки полностью сгорело вместе с административным зданием, – информируют в компании KLO. – Здания отстроим. Но в то время, когда мы боремся за каждую украинскую жизнь, безответственность такого рода недопустима”.