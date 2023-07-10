Через безвідповідальність одного водія повністю знищена заправка та 8 автомобілів. Постраждали люди.

Ввечері 8 липня на АЗС KLO, що на Броварському проспекті 31/33 в Києві, сталася жахлива пригода. Кабріолет Audi TT з водієм та пасажиром на великій швидкості з’їхав з дороги та врізався в паливно-роздавальну колонку. Там якраз заправлялися автомобілі. Від удару колонка загорілася.

В результаті пожежі повністю згоріла заправка. “Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому з низ 17 років”, – написав в телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. Через кілька годин боротьби з вогнем пожежу було ліквідовано.

Серед постраждалих – співробітник KLO. “На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує”, – повідомляють в компанії.

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Разом з заправкою згоріли ще вісім автомобілів, які там заправлялись. Так ні в чому не повинні автовласники стали жертвою недосвідченого водія, який не впорався з керуванням потужної машини.

“Будівля заправки повністю згоріла разом з адміністративною будівлею, – інформують в компанії KLO. – Будівлі відбудуємо. Але, в той час, коли ми боремося за кожне українське життя, безвідповідальність такого роду неприпустима”.