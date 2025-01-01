Как сэкономить на автогражданке: лайфхак от МСТБУ

В договоре автогражданки указываются сведения, имеющие существенное значение для оценки страхового риска, то есть влияют на стоимость автогражданки. Об этих тонкостях автострахования рассказали на сайте МСТБУ.

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Для уменьшения риска и как следствие уменьшение стоимости автогражданки по соглашению сторон в договоре могут быть установлены определенные ограничения использования обеспеченного транспортного средства, а именно:

использование транспортного средства с целью предоставления платных услуг по перевозке пассажиров/багажа,

возрастное ограничение для лиц, допущенных к управлению транспортным средством,

максимальный пробег транспортного средства в течение действия договора.

Критерий установления ограничения (устанавливается / не устанавливается) определяется в разделе 14 договора автогражданки, а сами характеристики ограничений (возраст, пробег) в разделе 13.

Какие последствия нарушения этих ограничений?

для потерпевших третьих лиц – никаких. Страховая компания осуществит страховую выплату в полном объеме,

для страхователя/лица, повлекшего ДТП – штраф в десятикратном размере стоимости автогражданки, но не более 50% осуществленной страховщиком страховой выплаты.

Как это выглядит на практике? Вы заключили договор со следующими ограничениями:

автомобиль не используется для предоставления платных услуг (например такси),

к управлению не допускаются лица младше 25 лет и старше 60 лет,

пробег в течение периода действия договора составляет 10 тыс.км.

В разделе 13 договора отображаются указанные сведения, а в 14 разделе напротив каждого из соответствующих ограничений проставляется надпись “устанавливается”.

Итак, вы не можете использовать автомобиль в такси, за руль не может садиться Ваш сын в возрасте 23 года или дедушка в возрасте 70 лет, а также вам не следует превышать установленный договором пробег и за период действия договора проезжать на этом автомобиле больше чем 10 тыс.км.

Если вы понимаете, что ваши обстоятельства или планы изменились и определенные ограничения вам мешают, в таком случае вам следует обратиться в страховую компанию, с которой заключен договор, для перезаключения договора на новых условиях.