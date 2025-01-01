Як зекономити на автоцивілці: лайфхак від МСТБУ

В договорі автоцивілки зазначаються відомості, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, тобто впливають на вартість автоцивілки. Про ці тонкощі автострахування розповіли на сайті МСТБУ.

Читайте також: Як обрати поліс автоцивілки у 2025 році

Для зменшення ризику і як наслідок зменшення вартості автоцивілки за згодою сторін в договорі можуть бути встановлені певні обмеження використання забезпеченого транспортного засобу, а саме:

використання транспортного засобу з метою надання платних послуг з перевезення пасажирів/багажу,

вікове обмеження для осіб, допущених до керування транспортним засобом,

максимальний пробіг транспортного засобу протягом дії договору.

Критерій встановлення обмеження (встановлюється / не встановлюється) визначається в розділі 14 договору Автоцивілки, а самі характеристики обмежень (вік, пробіг) у розділі 13.

Які наслідки порушення цих обмежень?

для потерпілих третіх осіб – ніяких. Страхова компанія здійснить страхову виплату в повному обсязі,

для страхувальника / особи, яка спричинила ДТП – штраф у десятикратному розмірі вартості Автоцивілки, але не більше 50% здійсненої страховиком страхової виплати.

Як це виглядає на практиці? Ви уклали договір з наступними обмеженнями:

автомобіль не використовується для надання платних послуг (наприклад таксі),

до керування не допускаються особи молодше 25 років і старше 60 років,

пробіг протягом періоду дії договору становить 10 тис.км.

В розділі 13 договору відображаються зазначені відомості, а в 14 розділі навпроти кожного з відповідних обмежень проставляється напис “встановлюється”.

Отже, ви не можете використовувати автомобіль в таксі, за кермо не може сідати Ваш син у віці 23 роки або дідусь у віці 70 років, а також вам не слід перевищувати встановлений договором пробіг і за період дії договору проїжджати на цьому автомобілі більше ніж 10 тис.км.

Якщо ви розумієте, що ваші обставини або плани змінилися і певні обмеження вам заважають, в такому випадку вам слід звернутися до страхової компанії, з якою укладено договір, для переукладення договору на нових умовах.