Как снижение цены автогаза влияет на авторынок: исследование

В ноябре-декабре прошлого года стоимость автогаза выросла до 38 грн/л. С тех пор она постепенно снижалась вплоть до нынешних 27 грн/л. А в течение 20-30 прошлых дней цена на LPG почти ежедневно уменьшалась, сообщает “НефтеРынок”.

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Аналитики Института исследований авторынка утверждают, что существует непосредственная связь между ценой на LPG и количеством переоборудований автомобилей для работы на газовой смеси. И наоборот – увеличение цены синхронно сокращает количество инсталляций.

Цена LPG, апрель-май 2024 г.

Вот какие объемы инсталляций ГБО были с начала года в Украине на легковые автомобили:

Январь - 1383

Февраль - 1850

Март - 2092

Апрель - 1754

Так что, низкая на автогаз может “запустить” эти механизмы - переоборудование авто на "газ" станет популярнее. Конечно, не все современные бензиновые автомобили позволяют это сделать сравнительно просто и в рамках разумного бюджета. Но на рынке еще есть японские и американские авто с двигателями без прямого впрыска бензина и турбонагнетателей, на которые целесообразно устанавливать ГБО. Однако сейчас процесс снижения цен на автогаз прекратился. Более того, есть факторы по его росту.

“Причина медленного снижения цены, которую мы наблюдали сейчас – уменьшение потребления этого вида топлива покупателями физическими лицами. Люди стали меньше ездить, соответственно и уменьшился спрос на сжиженный газ, – объясняет Александр Сиренко, аналитик агентства "НефтеРынок". – Большинство операторов рынка отреагировали на это постепенным уменьшением цен – так они борются за розничного клиента. Понятно, что везде есть предел, ниже которого торговать "автогазом" становится невыгодно, поэтому сейчас цены зафиксировались”.

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Как долго будут держаться такие цены на LPG, зависит от многих факторов. Главным из них может стать пересмотр ставок акциза на топливо, что запланировано Парламентом, и если соответствующий законопроект вступит в силу в текущей редакции, сжиженный газ может подорожать сразу на 5,8 грн/л.

То есть, даже без учета потенциальных проблем с логистикой из-за нехватки водителей-международников, биржевых котировок и изменения курса валюты, уже летом этого года цена на “автогаз” может подскочить до 33 грн/л. Теоретически это еще в пределах психологически допустимого для автомобилистов значения. Ведь одновременно из-за обновления акцизов на 1,5 – 2,0 грн/л подорожают бензин и дизтопливо. Однако такое подорожание приемлемо для тех, у кого уже есть авто с ГБО. Что касается новых инсталляций, то уровень экономической целесообразности и привлекательности для потребителей существенно снизится, прогнозируют в ИИА. Что в итоге снова может привести к уменьшению интереса к авто с ГБО и количества переоборудований.