Як зниження ціни автогазу впливає на авторинок: дослідження

У листопаді-грудні минулого року вартість автогазу зросла до 38 грн/л. Відтоді вона поступово знижувалась аж до нинішніх 27 грн/л. А впродовж 20-30 минулих днів ціна на LPG майже щоденно зменшувалася, повідомляє “НафтоРинок”.

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Аналітики Інституту досліджень авторинку стверджують, що існує безпосередній зв’язок між ціною на LPG та кількістю переобладнань автомобілів для роботи на газовій суміші. І навпаки — збільшення ціни синхронно скорочує кількість інсталяцій.

Ціна LPG, квітень-травень 2024 р.

Ось які обсяги інсталяцій ГБО були від початку року в Україні на легкові автомобілі:

Січень — 1383

Лютий — 1850

Березень — 2092

Квітень — 1754

Отже, низька на автогаз може “запустити” ці механізми — переобладнання авто на «газ» стане популярнішим. Звісно, не всі сучасні бензинові автомобілі дозволяють це зробити порівняно просто і в рамках розумного бюджету. Але на ринку ще є японські та американські авто з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонагнітачів, на які доцільно встановлювати ГБО. Однак наразі процес зниження цін на автогаз припинився. Більше того, є чинники щодо його зростання.

“Причина повільного зниження ціни, яку ми спостерігали зараз – зменшення споживання цього виду пального покупцями фізичними особами. Люди стали менше їздити, відповідно й зменшився попит на скраплений газ, – пояснює Олександр Сіренко, аналітик аґенції «НафтоРинок». – Більшість операторів ринку відреагували на це поступовим зменшенням цін — так вони борються за роздрібного клієнта. Зрозуміло, що всюди є межа, нижче якої торгувати «автогазом» стає невигідно, тому зараз ціни зафіксувалися”.

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Як довго триматимуться такі ціни на LPG, залежить від багатьох чинників. Головним з них може стати перегляд ставок акцизу на пальне, що заплановано Парламентом, і якщо відповідний законопроєкт набуде чинності в поточній редакції, скраплений газ може подорожчати відразу на 5,8 грн/л.

Тобто, навіть без урахування потенційних проблем з логістикою через брак водіїв-міжнародників, біржових котирувань та зміни курсу валюти, вже влітку цього року ціна на “автогаз” може підскочити до 33 грн/л. Теоретично це ще в межах психологічно-допустимого для автомобілістів значення. Адже одночасно через оновлення акцизів на 1,5 – 2,0 грн/л подорожчають бензин й дизпальне. Однак таке подорожчання прийнятне для тих, у кого вже є авто з ГБО. Щодо нових інсталяцій, то рівень економічної доцільності й привабливості для споживачів істотно знизиться, прогнозують в ІДА. Що врешті знову може спричинити зменшення інтересу до авто з ГБО та кількості переобладнань.