Ціна автомобільного газу стабілізувалась на позначці трохи менш як 28 грн за літр.

З 4 по 11 березня середня ціна на скраплений газ у роздробі зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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В основному зміни відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону. Станом на 11 березня середня ціна на газ у цьому сегменті становить 27,43 грн/л, коли в дорогих мережах — 28,99 грн/л.

Найбільше у середньому здешевшав газ у мережі VST — на 0,90 грн/л, до 26,90 грн/л, найменше — у Marshal — на 0,14 грн/л, до 26,60 грн/л.

Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal у Житомирській області — за 25,50 грн/л, найдорожче — за 31,69 грн/л — у Mango в Донецькій області.

«Авантаж 7» цього тижня не переглядав ціну на газ (25,95 грн/л). Вона залишається найнижчою серед операторів.

Станом на 11 березня різниця між дорогими і доступними мережами зросла на 0,12 грн/л порівняно з 1 березня і становить 2,55 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л:

Нагадаємо, що в Києві можна замовити доставку пального прямо до машини.