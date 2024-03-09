Щоб заправити авто в столиці чи області, вже необов’язково їхати на АЗС. Замовити доставку бензину чи ДТ можна у мобільному застосунку, причому власне послуга безкоштовна - платити треба лише за пальне.

Після оновлення популярний мобільний застосунок для українських водіїв Day Drive отримав кілька нових функцій. Найцікавіша з них – замовлення доставки пального. Послуга стане в нагоді як тим, у кого на дорозі закінчилось пальне, так і тим, хто вирішив поповнити запаси баку свого авто у зручному для себе місці. Наразі ця функція діє у Києві та області, доступні два сорти пального – бензин А95 Euro та ДП Euro.

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно в додатку Day Drive відкрити меню «Доставка пального». У ньому потрібно вказати ім’я, телефон, кількість та вид пального (привезуть не менше 20 л), спосіб оплати, час та місце доставки. Адреса підтягується за геолокацією або вибирається вручну. У призначений час приїжджає мікроавтобус з пальним, кур’єр заливає його у бак та приймає оплату.

До речі на яких АЗС якісне пальне

Якість пального стандарту Євро 5 та точність наливу забезпечує оператор послуги Mobista, розрахунок проводиться після заправки. Ціна не відрізняється від тієї, які діють на мережевих автозаправок. Втім, якщо на АЗС їхати не лінь, за допомогою того ж застосунку Day Drive можна суттєво зекономити – в мобільному додатку є можливість придбати пальне зі знижкою до 4 гривень на літрі у найбільш популярних мережах АЗС. Для цього потрібно поповнити власний рахунок у додатку та обрати автозаправний комплекс. В цьому випадку вибір сортів пального набагато більший та обмежений лише асортиментом конкретної АЗС – стандартний чи покращений 95-ий або ДП, автогаз, 98 чи «сотий» бензин.

Ще одна інноваційна послуга, яка нещодавно стала доступна у додатку для автовласників Day Drive – онлайн запис на автомийку. Додаток бачить розташування власника та пропонує йому на вибір кілька мийок поблизу. Її можна вибрати за розташуванням, графіком роботи, набором послуг чи розміром знижки. Далі є можливість забронювати час послуги – за допомогою функції бронювання у застосунку. Коли мийка погодить час, додаток прокладе найкращий маршрут до неї. А також гарантує знижку на послуги більшості мийок.

Подібним чином можна обрати шиномонтаж, СТО, детейлінг, автомагазини, інсталяторів ГБО та продавців запчастин. Усі партнери системи надають користувачам Day Drive знижки. Власники бізнесів, пов’язаних з автомобілями, також можуть стати партнерами.

Придбати нове авто також зручно з додатком Day Drive. Тут можна вибрати машину з Кореї, Норвегії, Китаю чи США. А спеціальний чат-бот підбере варіант залежно від конкретних потреб та бюджету. Окрім того, в додатку можна простежити шлях машини в Україну, купленої у США, перевірити її за сервісом CarFax тощо.

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Загалом, додаток для автомобілістів Day Drive – це єдиний всеукраїнський застосунок, який допомагає автовласнику у всіх питаннях – від купівлі авто, його обслуговування, ремонту, заправки, страховки до сплати штрафів та ведення особистого бортового журналу своїх транспортних засобів. Застосунок доступний як для смартфонів на ОС IOS, так і Android. Воно абсолютно безкоштовне для скачування та не вимагає жодної абонплати.