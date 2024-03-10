Чтобы заправить авто в столице или области, уже необязательно ехать на АЗС. Заказать доставку бензина или ДП можно в мобильном приложении, причем собственно услуга бесплатная - платить надо только за топливо.

После обновления популярное мобильное приложение для украинских водителей Day Drive получило несколько новых функций. Самая интересная из них – заказ доставки топлива. Услуга пригодится как тем, у кого на дороге закончилось топливо, так и тем, кто решил пополнить запасы бака своего авто в удобном для себя месте. Сейчас эта функция действует в Киеве и области, доступны два сорта топлива – бензин А95 Euro и ДТ Euro.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении Day Drive открыть меню "Доставка топлива". В нем нужно указать имя, телефон, количество и вид топлива (привезут не менее 20 л), способ оплаты, время и место доставки. Адрес подтягивается по геолокации или выбирается вручную. В назначенное время приезжает микроавтобус с горючим, курьер заливает его в бак и принимает оплату.

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Качество топлива стандарта Евро 5 и точность налива обеспечивает оператор услуги Mobista, расчет производится после заправки. Цена не отличается от той, что действует на сетевых автозаправках. Впрочем, если на АЗС ехать не лень, с помощью того же приложения Day Drive можно существенно сэкономить – в мобильном приложении есть возможность приобрести топливо со скидкой до 4 гривен на литре в наиболее популярных сетях АЗС. Для этого нужно пополнить свой счет в приложении и выбрать автозаправочный комплекс. В этом случае выбор сортов топлива гораздо больше и ограничен только ассортиментом конкретной АЗС – стандартный либо улучшенный 95-й или ДТ, автогаз, 98 или "сотый" бензин.

Еще одна инновационная услуга, которая недавно стала доступна в приложении для автовладельцев Day Drive – онлайн запись на автомойку. Приложение видит расположение владельца и предлагает ему на выбор несколько моек поблизости. Ее можно выбрать по расположению, графику работы, набору услуг или размеру скидки. Далее есть возможность забронировать время услуги – с помощью функции бронирования в приложении. Когда мойка согласует время, приложение проложит лучший маршрут к ней. А также гарантирует скидку на услуги большинства моек.

Подобным образом можно выбрать шиномонтаж, СТО, детейлинг, автомагазины, инсталляторов ГБО и продавцов запчастей. Все партнеры системы предоставляют пользователям Day Drive скидки. Владельцы бизнесов, связанных с автомобилями, также могут стать партнерами.

Купить свой следующий автомобиль также удобно с приложением Day Drive. Здесь можно выбрать машину из Кореи, Норвегии, Китая или США. А специальный чат-бот подберет вариант в зависимости от конкретных потребностей и бюджета. Кроме того, в приложении можно проследить путь машины в Украину, купленной в США, проверить ее по сервису CarFax и тому подобное.

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В общем, приложение для автомобилистов Day Drive – это единственное всеукраинское приложение, которое помогает автовладельцу во всех вопросах – от покупки авто, его обслуживания, ремонта, заправки, страховки до уплаты штрафов и ведения личного бортового журнала своих транспортных средств. Приложение доступно как для смартфонов на ОС IOS, так и Android. Оно абсолютно бесплатно для скачивания и не содержит никакой абонплаты.