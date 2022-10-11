Всети показали, как в Индии за 8 минут вручную собирают мотоциклетный двигатель.

В сети обнародовали видео, на котором сотрудник индийского завода по производству мотоциклов Metro Motorcycles за восемь минут вручную собирает двигатель внутреннего сгорания.

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На видеозаписи можно увидеть производственную линию, которая является обычным длинным столом с многочисленными контейнерами с запчастями. На производстве используется исключительно ручной труд, однако, судя по ролику, сотрудник завода может составить конкуренцию роботизированным линиям.

Сегодня автопроизводители развитых стран мира стремятся к максимальной автоматизации производства, поскольку ручной труд в таких странах слишком дорогой. Развивающиеся страны имеют значительно более дешевую рабочую силу – при таких условиях автоматизация производства не всегда оправдана.