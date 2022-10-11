У Мережі показали, як в Індії за 8 хвилин вручну збирають мотоциклетний двигун.

У Мережі оприлюднили відео, на якому співробітник індійського заводу з виробництва мотоциклів Metro Motorcycles за вісім хвилин вручну збирає двигун внутрішнього згоряння.

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На відеозаписі можна побачити виробничу лінію, яка є звичайним довгим столом з численними контейнерами з запчастинами. На виробництві використовується виключно ручна праця, проте, судячи з ролика, співробітник заводу може скласти конкуренцію роботизованим лініям.

Сьогодні автовиробники розвинених країн світу прагнуть максимальної автоматизації виробництва, оскільки ручна праця в таких країнах надто дорога. Країни що розвиваються мають значно дешевшу робочу силу – за таких умов автоматизація виробництва не завжди виправдана.