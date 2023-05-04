Чешский Skoda Favorit проехал 37 километров и остается в таком состоянии, будто только что выехал из салона.

Тридцать лет назад гордая новая владелица привезла свою новенькую Škoda Favorit домой из автосалона в Афинах. 34 километра она преодолела без проблем. Но после того, как она припарковала машину в общем гараже у своего дома, женщина решила, что вождение не для нее.

Также интересно в музее Skoda все автомобили на ходу

На протяжении следующих трех десятилетий одометр белого Favorit показывал 34 километра. Так в подземном гараже в пригороде Афин появился, пожалуй, наиболее сохранившийся Škoda Favorit в мире. Сегодня машина вернулась в страну, где была изготовлена – в Чехию. И она принадлежит тому, у кого много общего с брендом Škoda.

“Кто-то в Греции нашел автомобиль осенью 2022 года и выставил его на аукцион. Когда я это увидел, то подумал, что должен сделать эту часть истории своей”, — рассказывает автогонщик Иржи Мичанек-младший.

Я тоже начинал на автомобилях формулы с двигателями Škoda. Мои родители владели Favorit для повседневной езды, а папа использовал их в своей школе кольцевой гонки в начале 1990-х”, — рассказывает Иржи, объясняя, почему он решил сделать ставку на “греческий” Favorit.

Автомобиль на аукционе обошелся в 24 000 евро – это примерно в шесть раз больше, чем он стоил в 1993 году, когда был новым. Но если учитывать инфляцию, то стоимость фактически равна текущей.

Через два месяца автомобиль Škoda Favorit прибыл в транспортном контейнере во Франкфурт, где его забрал новый владелец. Конечно, с помощью буксировочного троса, ведь такой драгоценный камень не должен изнашиваться во время долгих путешествий. Новый владелец не планирует на нем много ездить, чтобы сохранить его в первозданном состоянии как можно дольше.

Проведя тридцать лет в подземном гараже, автомобиль действительно выглядит так, словно только что сошел с конвейера. Он даже имеет защитные пластиковые чехлы на сиденьях; в моторном отсеке есть целые бумажные этикетки; а белоснежная краска на колесных арках говорит о том, что "Фаворит" проехал 34 км от салона до гаража по сухой дороге.

Несмотря на это, существует несколько неоригинальных деталей. Три десятилетия в южноевропейском гараже оставили царапины на краске от других маневрировавших рядом автомобилей. Интерьер имеет современный серый декор, оригинальная версия с бежевой приборной панелью отражает предыдущие вкусы конца 1980-х годов, когда Favorit впервые был запущен в Чехословакии и Европе.

Под капотом у него двигатель, прошедший проверку временем и разработанный непосредственно в Млада Болеславе. Он имеет объем 1,3 л и выдает мощность 40 кВт. Им управляет электроника Bosch, заменившая оригинальный карбюратор. Единственное, что новый владелец сделал с двигателем, это заменил масло и фильтры. И аккумулятор, разумеется. Благодаря этому новый Favorit заводится сразу же после поворота ключа, а из моторного отсека доносится лишь тихий гул.

Что новый владелец планирует делать с этим совершенно сохранным автомобилем? Иржи Мичанек уверен: поддерживать его в исходном состоянии, то есть не ездить. Это будет исторический памятник его гоночной семьи и их связь с брендом Škoda в будущем, один из двух. “Когда мой папа продавал “Фавориты” из своей гоночной школы, я купил у него одну машину. Он, конечно, полностью изношен, но я хочу его отреставрировать, а затем выставить обе машины вместе – гоночную и новую”, – говорит Иржи Мичанек-младший.