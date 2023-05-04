Чеський Skoda Favorit проїхав 37 кілометрів і залишається в такому стані, ніби щойно виїхав з салону.

Тридцять років тому горда нова власниця привезла свою новеньку Škoda Favorit додому з автосалону в Афінах. 34 кілометри вона подолала без проблем. Але після того, як вона припаркувала машину в загальному гаражі біля свого дому, жінка вирішила, що водіння не для неї.

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Тож протягом наступних трьох десятиліть одометр білого Favorit показував 34 кілометри. Так у підземному гаражі в передмісті Афін з’явився, мабуть, найкраще збережений Škoda Favorit у світі. Сьогодні машина повернулася в країну, де була виготовлена – у Чехію. І вона належить тому, хто має багато спільного з брендом Škoda.

“Хтось у Греції знайшов автомобіль восени 2022 року і виставив його на аукціон. Коли я це побачив, то подумав, що мушу зробити цю частину історії своєю», — розповідає автогонщик Їржі Мічанек-молодший.

“Я теж починав на автомобілях формули з двигунами Škoda. Мої батьки мали Favorit для повсякденної їзди, а тато використовував їх у своїй школі кільцевих перегонів на початку 1990-х”, — розповідає Їржі, пояснюючи, чому він вирішив зробити ставку на “грецький” Favorit.

Автомобіль на аукціону обійшовся у 24 000 євро – це приблизно в шість разів більше, ніж він коштував у 1993 році, коли був новим. Але якщо брати до уваги інфляцію, то ціна практично дорівнює поточній вартості.

Через два місяці автомобіль Škoda Favorit прибув у транспортному контейнері до Франкфурта, де його забрав новий власник. Звісно, за допомогою буксирувального тросу, адже такий “дорогоцінний камінь” не повинен зношуватися під час довгих подорожей. Новий власник не планує на ньому багато їздити, щоб зберегти його в первозданному стані якомога довше.

Провівши тридцять років у підземному гаражі, автомобіль справді виглядає так, ніби щойно зійшов з конвеєра. Він навіть має захисні пластикові чохли на сидіннях; у моторному відсіку є цілі паперові етикетки; а білосніжна фарба на колісних арках говорить про те, що “Фаворит” проїхав 34 кілометри від салону до гаража по сухій дорозі.

Попри це, є кілька неоригінальних деталей. Три десятиліття в південноєвропейському гаражі залишили подряпини на фарбі від інших автомобілів, які маневрували поруч. Інтер’єр має сучасний сірий декор, оригінальна версія з бежевою панеллю приладів відображає попередні смаки кінця 1980-х років, коли Favorit вперше був запущений у Чехословаччині та Європі.

Під капотом у нього двигун, який пройшов перевірку часом і був розроблений безпосередньо в Млада Болеславі. Він має об’єм 1,3 л і видає потужність 40 кВт. Ним керує електроніка Bosch, яка замінила оригінальний карбюратор. Єдине, що новий власник зробив з двигуном, це замінив оливу та фільтри. І акумулятор, зрозуміло. Завдяки цьому новий Favorit заводиться одразу після повороту ключа, а з моторного відсіку доноситься лише тихий гул.

Що новий власник планує робити з цим абсолютно збереженим автомобілем? Їржі Мічанек впевнений: підтримувати його в початковому стані, тобто не їздити. Це буде історичний пам'ятник його гоночної сім'ї та їхнього зв'язку з брендом Škoda в майбутньому, один із двох. “Коли мій тато продавав “Фаворіти” зі своєї гоночної школи, я купив у нього одну машину. Він, звісно, повністю зношений, але я хочу його відреставрувати, а потім виставити обидві машини разом – гоночну та нову”, – каже Їржі Мічанек-молодший.